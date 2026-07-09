CDMX alerta por fraude a través de infracciones vía SMS: Esto debes hacer si te llega un mensaje con multa

La CDMX informó que las multas de tránsito que llegan por mensaje SMS no son oficiales.

¿Te llegó un mensaje para que pagues una supuesta multa de tránsito? El Gobierno de la Ciudad de México alertó que probablemente se trata de una nueva modalidad de fraude.

De acuerdo con las autoridades, las notificaciones oficiales de la Secretaría de Finanzas no se envían por SMS, así que estos mensajes no tienen fundamento y la recomendación es no hacer caso de las peticiones de presuntos extorsionadores.

¿Te llegó un SMS para que pagues una multa de tránsito? Esto debes hacer

Lo primero que debes saber es que si te llega un mensaje de texto en relación con el pago de una multa de tránsito, este no viene de las autoridades.

Con ello, debes evitar dar clic en cualquier enlace o compartir tus datos personales, así evitarás cualquier hackeo o robo de información.

Una vez que llegue el mensaje, lo recomendable es que verifiques la información en canales oficiales y con las autoridades, para comprobar cualquier posible adeudo en caso de que tengas multa.

La página web para conocer la información relacionada con infracciones de tránsito es: finanzas.cdmx.gob.mx

Novedades con las infracciones de tránsito: Policías auxiliares y de la PBI ya te pueden multar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que cientos de policías auxiliares y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) ya pueden emitir infracciones de tránsito.

717 oficiales podrán expedir y firmar boletas de tránsito o recibos emitidos por equipos electrónicos portátiles en vía pública, mientras que 570 oficiales están autorizados para expedir infracciones mediante otros sistemas tecnológicos.

Si tienes duda acerca de qué oficiales te pueden sancionar, hay una lista completa en este enlace con nombres de cada uno de los elementos y sus números de placas.

La medida entró desde finales de junio del año pasado, y con ello se busca que se fortalezca el cumplimiento del reglamento de tránsito de la Ciudad de México.

Los oficiales solo pueden emitir infracciones de tránsito en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.

En el caso de Xochimilco, los oficiales capacitados para infraccionar son los elementos del Sector 73 que cuentan con el indicativo ‘Excalibur’, mientras que en Iztapalapa los capacitados para poner multas de tránsito son los del Sector 56, que cuentan con el indicativo ‘Cobra’.