Policías auxiliares y de la PBI podrán emitir multas de tránsito en CDMX: ¿Quiénes y en qué alcaldías?

Los policías de la SSC podrán emitir multas de tránsito en siete alcaldías.

‘¡Orillese a la orilla!’ Elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) ya pueden aplicar multas de tránsito en siete alcaldías.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que dio el banderazo de salida para la medida, con el objetivo de que se fortalezca el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

¿En qué alcaldías de CDMX te pueden multar policías auxiliares y de la PBI?

Las alcaldías en las que los agentes de la Policía Auxiliar y la PBI pueden infraccionarte son: Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco.

Además, en Xochimilco te pueden infraccionar los elementos del Sector 73 con el indicativo ‘Excalibur’, mientras que en Iztapalapa te pueden aplicar multas de tránsito los elementos del Sector 56 con el indicativo ‘Cobra’.

¿Multas de tránsito abusivas en CDMX? Policías recibieron capacitación

La SSC aclaró que los policías auxiliares que podrán aplicar multas de tránsito fueron seleccionados por las subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía.

Estos policías cuentan con el perfil adecuado para sancionar conforme al Reglamento de Tránsito, luego de una capacitación teórico-práctica en materia de seguridad vial, con evaluaciones constantes.

Este proceso de capacitación se hizo con ayuda de Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety.

¿Cualquier policía auxiliar o de la PBI te puede poner una infracción de tránsito en CDMX?

La respuesta es no. El pasado 10 de junio se dio a conocer la lista de policías que te pueden imponer infracciones de tránsito.

En total, son 717 los oficiales de la SSC que están autorizados para expedir y firmar boletas de tránsito o recibos emitidos por equipos electrónicos portátiles en vía pública.

Además, son 570 los oficiales autorizados para expedir infracciones de tránsito mediante otros sistemas tecnológicos.

Si tienes dudas, puedes ver la lista completa de oficiales que te pueden poner infracciones de tránsito, así como su número de placas en este enlace.