Ley Seca en CDMX por el México vs. Chequia: ¿En qué lugares sí estará permitido tomar bebidas alcohólicas?

La Ley Seca en CDMX es para promover la convivencia sana tras el partido de México vs. Chequia.

¿Con pura agua ‘te oxidas’? Autoridades anunciaron Ley Seca en CDMX con motivo del partido de la Selección Mexicana contra Chequia, pero, ¿en qué lugares sí puedes tomar una cerveza?

Lo primero que debes tener en cuenta es que la Ley Seca va en contra de la venta de bebidas alcohólicas y no de su consumo, esto de las 15:00 horas del miércoles 24 de junio hasta las 7:00 horas del jueves 25, así que antes o después podrás comprar unas ‘frías’.

Además, la medida aplica únicamente en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, principalmente en tiendas de conveniencia, de abarrotes y supermercados, por lo que otro tipo de establecimientos sí te pueden vender bebidas alcohólicas.

Si acudes al Centro Histórico para ver el México vs. Chequia, sí podrás consumir cerveza y otras bebidas en estos establecimientos:

Salones de fiestas.

Restaurantes.

Clubes privados.

Establecimientos de hospedaje.

Salas de cine.

Teatros.

Auditorios.

Estos sitios quedan exentos de la Ley Seca el 24 de junio, ya que el consumo de bebidas alcohólicas es en copeo con alimentos.

¿Puedes ir de antro con Ley Seca en CDMX?

Si luego de celebrar el liderato de México en la fase de grupos del Mundial 2026 quieres ‘seguir la fiesta’, toma en cuenta que ciertos establecimientos considerados como clubes privados sí darán servicio, ya que la prohibición de la Ley Seca en el centro no aplica para ellos.

Sin embargo, considera que la venta de envases cerrados para consumir afuera estará suspendida, por lo que todo lo que consumas deberá ser dentro de dichos establecimientos.

¿Por qué habrá Ley Seca en CDMX durante el partido de la Selección Mexicana?

El objetivo de la Ley Seca en el Centro Histórico es evitar que se altere el orden y la seguridad pública, luego de que en los dos anteriores partidos de la Selección Mexicana se reportaron daños a estaciones del Metrobús y peleas entre los asistentes, así como un ‘tiradero’ de 40 toneladas de basura.

Aficionados dejaron unas 40 toneladas de basura tras festejar en el Ángel de la Independencia tras el partido contra Corea del Sur. (Cuartoscuro)

Además, al prohibir la venta de alcohol cerca del Ángel de la Independencia se facilita la movilidad peatonal y vehicular, además de que se previenen conductas que alteren la sana convivencia entre los aficionados ‘que viven la intensidad del futbol’.