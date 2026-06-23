Reabren estación del Metro Chabacano: Terminan obras de la Línea 2

La estación Chabacano comenzó a funcionar de nuevo desde la apertura del Metro de este martes 23 de junio. (Foto: X de Adrián Ruvalcaba)

La estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX reabrió este martes 23 de junio para el ascenso y descenso de pasajeros, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a través de sus canales oficiales.

Con ello, uno de los principales nodos de correspondencia de la red vuelve a operar tras varias semanas de afectaciones derivadas de los trabajos de rehabilitación realizados en el marco de las obras de mejora de infraestructura.

La reapertura representa un alivio para miles de usuarios que diariamente utilizan esta estación para conectar con las líneas 8 y 9 del sistema. Durante el periodo de cierre, los trenes continuaron circulando por la Línea 2, pero sin efectuar parada en Chabacano.

De acuerdo con información difundida por el STC Metro, el servicio en la Línea 2 opera nuevamente de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. Sin embargo, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.

La reapertura ocurre después de que autoridades capitalinas concluyeran gradualmente los trabajos de remodelación en distintas estaciones de la Línea 2, una de las más utilizadas de la Ciudad de México.

¿Qué informó el Metro sobre la reapertura de Chabacano?

El STC Metro señaló que la estación Chabacano del Metro ya se encuentra abierta y presta servicio normal para usuarios de la Línea 2. Asimismo, reiteró que la operación de trenes se desarrolla de manera regular entre Tasqueña y Cuatro Caminos.

Un día antes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, había anunciado que la reapertura de Chabacano se concretaría el 23 de junio, con lo que concluiría el proceso de rehabilitación en las estaciones intervenidas de la Línea 2.

Obras de rehabilitación en la Línea 2 del Metro

Las estaciones cerradas formaron parte de un programa de remodelación impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026. Durante varias semanas, estaciones como Nativitas, Portales, San Antonio Abad y Chabacano suspendieron el ascenso y descenso de pasajeros mientras se realizaban trabajos de mejora.

La información disponible indica que la rehabilitación integral de la Línea 2 requirió una inversión de alrededor de 2 mil 200 millones de pesos, según lo informado por autoridades capitalinas.