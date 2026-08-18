Cruz Azul contempla acciones legales por insultos a sus jugadoras: ‘Es un tipo de violencia’

Además del club, la Liga MX Femenil y la Secretaría de la Mujer se pronunciaron en contra de los conductores del podcast ‘Pláticas del Mal’. (Foto: EFE/Captura de pantalla)

El Club Cruz Azul analiza tomar medidas legales tras la polémica con conductores del podcast ‘Pláticas del Mal’, luego de que los influencers realizaran comentarios misóginos en contra de las jugadoras de la Liga MX Femenil.

Santiago Domínguez, Mike ‘Máquina del Mal’ y Criss Ángel, quienes están detrás del programa, criticaron el desempeño de las jugadoras luego del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026, en el que perdieron 10-0.

Los comentarios de los creadores de contenido fueron calificados como “un tipo de violencia contra las mujeres” por Cruz Azul. El club no fue el único en hablar al respecto, ya que la Secretaría de las Mujeres y la Liga MX Femenil también se posicionaron en contra de los influencers.

¿Qué dijeron los conductores de ‘Pláticas del Mal’ sobre las jugadoras de Cruz Azul?

Durante una reciente emisión del podcast, que se comparte a través del canal de YouTube ‘Mike Máquina del Mal TV’, Santiago, Mike y Criss hablaron sobre el resultado del partido del Cruz Azul Femenil contra el América.

En el programa, los tres coincidieron en que el desempeño de las jugadoras no fue favorable; sin embargo, Santiago inició una serie de comentarios misóginos, en los que aseguró que las futbolistas deberían ser despedidas.

“Para la institución es una mancha, es una falta de respeto (...) deberían correrlas a todas y dejarlas sin trabajo, de hecho deberían dejarlas en un table dance a ver si les va mejor”, aseguró.

Aunque Criss señaló que los comentarios no iban por buen camino e incluso dijo que se deslindaba de ellos, Mike y Santiago continuaron afirmando que las futbolistas de Cruz Azul deberían ser enviadas a una fonda para reflexionar e incluso las contemplaron para el trabajo doméstico.

¿Qué dijo Cruz Azul sobre los comentarios misóginos de ‘Pláticas del Mal’?

Tras esta situación, la ‘Máquina Celeste’ emitió un comunicado en el que explicó que los comentarios de los influencers son considerados un tipo de violencia contra las mujeres al tener por objetivo “causar un daño o sufrimiento”.

“Por lo anterior, la institución se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales) para que se sancionen conforme a derecho este tipo de conductas”, indica el comunicado.

Cruz Azul también informó que se desplegaron medidas de protección luego de que María Fernanda Pons, la directora del club, fuera víctima de amenazas por parte de diferentes usuarios ante esta polémica.

La institución también aseguró que respaldará a su directora en caso de que decida proceder legalmente en contra de los responsables y solicitó a la Secretaría de la Mujer intervenir en el caso.

“El Club siempre estará abierto a la crítica y al diálogo en términos deportivos. No obstante, rechazamos categóricamente todas las expresiones de misoginia, homofobia y violencia de género”, indicaron.

Además de Cruz Azul, la Secretaría de las Mujeres y la Liga MX Femenil se pronunciaron en contra de los creadores de ‘Pláticas del Mal’, indicando que “la descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse”.

La dependencia del gobierno afirmó que la libertad de expresión no está por encima del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, mientras que la Liga Femenil explicó que, si bien la crítica deportiva es aceptada, la denigración no.

¿Qué respondieron los conductores de ‘Pláticas del Mal’?

Luego de esta situación, Mike únicamente compartió una fotografía en sus redes sociales junto a los conductores de ‘Pláticas del Mal’, en la que afirmó que, a pesar de todo, seguirán unidos.

“En los errores, en los aciertos, arriba o abajo, con dinero y sin dinero. Y si toca hundirse, nos hundimos, pero juntos”, escribió. Un tema que además abordaron en un reciente capítulo de su podcast.

En este continuaron hablando de forma negativa María Fernanda Pons, a quien le pidieron seguir trabajando en lugar de “estar haciendo comunicados”, y afirmaron que ellos están “criticando genuinamente el fútbol”.

“El fútbol siempre ha sido de carrilla (...) si te meten 10 goles, te van a criticar, mija”, aseguraron e indicaron que, a lo largo de su programa, han arremetido en contra de todas las personas, por lo que no comprenden la polémica actual, mientras continuaban haciendo comentarios misóginos.