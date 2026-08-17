‘Mete gol y regresa a hacer su tarea’: ¿Qué estudia la ‘Hormiga’ González, mexicano ‘codiciado’ en Europa?

No solo ve anime: la 'Hormiga' González también cursa una licenciatura (Fotoarte; El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Armando ‘Hormiga’ González no solo ha construido su carrera como delantero de Chivas y jugador de la Selección Mexicana, puesto que también piensa en su vida más allá de jugar futbol y está cursando sus estudios universitarios al mismo tiempo.

El atacante mexicano cursa actualmente una licenciatura en la Universidad Anáhuac. Si bien su carrera está relacionada directamente con el deporte, va un poco más allá.

Para hacerlo todo más sencillo, la ‘Hormiga’ estudia en línea, puesto que, de acuerdo con información de FOX Sports México, González ya aceptó los términos contractuales para una posible llegada al Olympiacos de Grecia, club al que llegaría según reportes de medios en Europa.

Armando 'Hormiga' González es una de las figuras más importantes de Chivas (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

¿Qué estudia la ‘Hormiga’ González en la Universidad Anáhuac?

Armando González cursa la Licenciatura en Deporte y Bienestar mediante el modelo en línea de Anáhuac. El programa tiene una duración de tres años y contempla 39 asignaturas.

De acuerdo con el sitio web de la Anáhuac, la carrera está enfocada en el deporte, la actividad física y el bienestar integral. Entre las capacidades que desarrolla el programa están el diagnóstico del estado de bienestar de las personas, la promoción de estilos de vida saludables y el diseño de planes relacionados con ejercicio y calidad de vida.

El plan de estudios también contempla preparación para desempeñarse en equipos deportivos, gimnasios, instituciones educativas, dependencias gubernamentales, hospitales y organizaciones dedicadas al bienestar, por lo que la ‘Hormiga’ podría estar sembrando una semilla para su futuro cuando se retire, sea o no en el futbol.

El programa de Anáhuac Online también contempla sesiones en vivo por materia, asesoría continua, recursos educativos y evaluaciones mediante distintos trabajos y actividades.

Así es como la ‘Hormiga’ combina el futbol con su carrera universitaria

Aunque lo más importante para la ‘Hormiga’ es el futbol, también es dedicado con sus estudios. Luis Armando González Bejarano, exfutbolista y padre del delantero de Chivas, ha revelado que su hijo mantiene una rutina distinta a la de otros futbolistas de su edad.

En una entrevista con mediotiempo, explicó que incluso después de marcar un gol, el delantero puede regresar a casa y continuar con sus responsabilidades académicas.

“Un día que metió un gol contra Juárez, normalmente los chavos de su edad que meten gol después de que metes gol, tratas de disfrutarlo con tus amigos. Y ese día llegamos al departamento (...) y estaba en su cuarto haciendo tarea”, relató su padre.

Armando González ha jugado ocho partidos con la Selección Mexicana y ha marcado un gol (Foto: CUartoscuro).

¿La ‘Hormiga’ González jugará en Europa con Olympiacos? Esto sabemos

En las últimas horas, FOX Sports México reportó que el delantero y su representante ya aceptaron los términos contractuales planteados por Olympiacos, aunque todavía falta que Chivas y el club griego lleguen a un acuerdo definitivo por la transferencia.

La información señala que Olympiacos presentó una oferta actual que ronda los 10 millones de dólares (unos 8.6 millones de euros). El reporte también apunta a que la cláusula de rescisión del delantero rondaría los 15 mdd (casi 13 mde), lo cual pretendería el club para que el delantero saliera a Europa.

Pero hay reportes de, aunque similares, cifras variables. El diario griego Athletiko informó que Olympiacos acordó pagar 9 mde por el 70 por ciento del pase de González, mientras que el periodista Nikos Kotsis, de Sport24, reportó que el acuerdo sería de 8.5 mde más 2 mde en objetivos por el 90 por ciento de la carta del mexicano. Un acuerdo de este tipo haría que, en caso de que los griegos vendan a González, Chivas reciba el porcentaje correspondiente sobre la cuota de la nueva transferencia.