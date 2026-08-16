¿Qué le pasó a Jamal Musiala? Esto sabemos del jugador del Bayern tras desplome en pleno partido

Jamal Musiala, exseleccionado de Alemania en la Copa del Mundo 2026, se desplomó sobre el césped poco antes del final del amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig.

El futbolista alemán, de 23 años, solo llevaba 15 minutos en la cancha. Hasta este domingo 16 de agosto, el Bayern Múnich no había informado una actualización sobre el estado de salud de Jamal Musiala, ni había precisado qué provocó su desplome.

Así fue el desmayo de Jamal Musiala

El incidente ocurrió en el minuto 84 del amistoso entre Bayern Múnich y Leipzig. Musiala acababa de marcar el tercer gol de su equipo cuando cayó al césped sin que hubiera contacto con un jugador rival.

Sus compañeros reaccionaron de inmediato y se formó una concentración de futbolistas alrededor del alemán y personal médico ingresó al campo para atenderlo.

Jamal Musiala, del Múnich, recibe asistencia médica durante la Telekom Cup entre el Bayern de Múnich y el RB Leipzig, celebrada en Múnich (Alemania), el 15 de agosto de 2026. (Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Según el medio local BILD, Ismael Saibari levantó la cabeza de Musiala, mientras un fisioterapeuta colocó una esponja húmeda en su nuca. Alphonso Davies le abrió los cordones de los zapatos.

La tensión disminuyó cuando el médico levantó los dos pulgares en señal de que la situación estaba bajo control. Después, Musiala se puso de pie y abandonó el terreno de juego acompañado por el fisioterapeuta Gerry Hoffmann y el médico del equipo, Jochen Hahne.

La agencia alemana DPA reportó que Musiala pudo caminar sin ayuda hasta el túnel de vestuarios, aunque todavía parecía aturdido.

Jamal Musiala, del Múnich, abandona el terreno de juego lesionado durante la Telekom Cup entre el Bayern de Múnich y el RB Leipzig, celebrada en Múnich (Alemania), el 15 de agosto de 2026. (Foto: EFE/EPA/ANNA SZILAGYI). (ANNA SZILAGYI/EFE)

¿Cuál es el estado de salud de Jamal Musiala?

Hasta el domingo, el Bayern Múnich no había proporcionado un diagnóstico sobre Jamal Musiala ni había explicado la causa de su desplome.

“Lo más importante es que esté bien. No hay nada más que decir al respecto”, declaró Max Eberl, miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva, varias horas después del encuentro.

El episodio ocurre después de un periodo complicado para Musiala. El futbolista sufrió una lesión grave el 5 de julio de 2025 durante el partido del Bayern contra Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes, cuando sufrió una fractura de peroné.

Musiala regresó a la actividad en la Bundesliga a principios de 2026, aunque después tuvo problemas en el tobillo. Posteriormente, se le retiró una placa metálica del pie izquierdo y se le realizó un proceso individual de rehabilitación antes de reincorporarse a los entrenamientos.

El amistoso contra Leipzig representó su debut en la pretemporada. El episodio ocurrió en un partido disputado con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius en Múnich, lo cual pudo influir en su malestar.

¿Cómo quedó el amistoso Bayern Múnich vs. Leipzig?

El Bayern Múnich derrotó 3-1 al RB Leipzig en el Allianz Arena, en un partido que también estuvo marcado por malestares de Laimer, Kim Min-Jae y Musiala (están pendientes de las pruebas médicas que determinarán el alcance de sus respectivas lesiones).

Bayern se llevó una victoria convincente en medio de la preocupación por Laimer, Musiala y Kim Min-Jae. (Foto: EFE/EPA/ANNA SZILAGYI).

Luis Díaz abrió el marcador al minuto 13 para el conjunto bávaro. Leipzig empató al comienzo del segundo tiempo por medio de Brajan Gruda, quien recibió una asistencia de Max Finkgrafe.

Cinco minutos después, Nathaniel Brown volvió a poner al Bayern en ventaja tras aprovechar una asistencia de Aleksandar Pavlovic.

En la parte final del encuentro llegó el tercer gol. Jamal Musiala recibió un balón de Ismael Saibari y marcó el 3-1 definitivo. Poco después ocurrió el desplome del futbolista.

Con este resultado, el Bayern Múnich consiguió su tercera victoria consecutiva en la preparación, después de los triunfos ante el Jeju de Corea del Sur y el Rottach Egern.

Con información de AP y EFE.