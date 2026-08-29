Inician HOY inscripciones en la UNAM: Este es el paso a paso para ingresar

El proceso contempla diferentes horarios y actividades para el alumnado, de acuerdo con la licenciatura que cursarán. (Foto: EFE)

La Universidad Autónoma Nacional de México informó que este sábado 29 de agosto comenzó el proceso de inscripción para algunos estudiantes de nuevo ingreso, esto luego de que se dieron a conocer los resultados del examen de control de la UNAM.

La Facultad de Medicina es una de las instituciones que avisó a quienes se incorporan a la institución para el ciclo escolar 2026 que ya pueden hacer su registro a partir de hoy.

Agregó que en esta generación ingresaron mil 768 alumnas y alumnos de nuevo ingreso, quienes a partir de este día forman parte de la comunidad universitaria.

“A partir de hoy inician las inscripciones en escuelas y facultades”, indicó Mauricio López, director general de Comunicación Social de la UNAM.

Sin embargo, el proceso de inscripción para estudiantes de nuevo ingreso de la UNAM aún no está abierto para todos, pues hay algunas escuelas que comenzarán el lunes, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

El proceso contempla diferentes horarios y actividades para el alumnado, de acuerdo con la licenciatura que cursarán.

¿Cuándo comienzan las inscripciones para nuevo ingreso en la UNAM?

Como parte del proceso, las y los estudiantes deberán realizar una actualización y verificación de sus datos antes de completar su inscripción. La Facultad señaló que este paso es indispensable para continuar con el trámite correspondiente.

De acuerdo con un comunicado de la Facultad de Medicina, este sábado 29 de agosto, a partir de las 7:00 horas, las y los alumnos de nuevo ingreso deberán ingresar al sistema de la institución para actualizar y verificar sus datos.

La plataforma habilitada para este procedimiento es la de Servicios Escolares de la Facultad de Medicina de la UNAM.

A partir de las 15:00 horas de este mismo sábado comenzará formalmente el proceso de inscripción correspondiente.

¿Qué deben hacer los alumnos de primer ingreso de Medicina?

La Facultad de Medicina pidió a las y los estudiantes cumplir con la actualización y verificación de sus datos como parte indispensable del procedimiento de inscripción. Lo podrán realizar en la siguiente página: https://escolares.facmed.unam.mx/alumnado/pregrado

Además, quienes ingresan a la Licenciatura de Médico Cirujano deberán presentarse el lunes 31 de agosto, conforme a las indicaciones que previamente les fueron proporcionadas.

En el caso de estudiantes de las demás licenciaturas, la Facultad indicó que deberán comunicarse con la coordinación de su respectiva carrera para conocer las actividades e información correspondientes.

¿Cómo podrán inscribirse los alumnos de otras facultades para el nuevo ingreso en la UNAM?

La UNAM informó que los alumnos de nuevo ingreso recibieron una papeleta en la que viene un link para poder continuar con el proceso de inscripción.

En la mayoría de facultades, el proceso de inscripción comienza este sábado 29 de agosto.

En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se avisó que el proceso de inscripción se llevará a cabo el lunes.

“Para realizar sus trámites de inscripción, les informamos que las ventanillas, ubicadas en el edificio A, estarán abiertas a partir de las 6:30 horas del lunes 31 de agosto de 2026″, indicó en un comunicado.

¿Cuándo comienza el nuevo ciclo escolar de la UNAM?

El pasado 3 de agosto, la UNAM informó que el inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 será el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para las de pase reglamentado como las del concurso de selección.

Este viernes 28 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del examen de control presencial para el ingreso a licenciaturas 2026-2027 que realizó tras las irregularidades que detectó, entre ellas el uso de inteligencia artificial (IA), durante el examen que llevó a cabo en línea.

En un comunicado emitido este viernes, la UNAM precisó que para este ciclo escolar recibirá a 49 mil 074 alumnas y alumnos de primer ingreso.

De ese total, 28 mil 151 ingresarán a través del pase reglamentado, vía mediante la cual estudiantes de nivel medio superior de la misma UNAM avanzan a una licenciatura sin presentar un examen de admisión, y 20 mil 923 mediante el concurso de selección.

La institución publicó los resultados de la aplicación del examen de control presencial y dijo que a partir de esta noche los resultados están a disposición de los aspirantes en la página www.dgae.unam.mx de la Dirección General de Administración Escolar.

La institución invitó a los aspirantes seleccionados a consultar la página de su facultad o escuela para continuar sus trámites y participar en las actividades de recepción y bienvenida. Este grupo de estudiantes iniciará su semestre el 31 de agosto de 2026.

Con información de EFE