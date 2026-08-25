Entra a la UNAM, con cursos o con trampas: Detienen a 2 personas que cobraban por hacer el examen de ingreso

La UNAM mencionó que hubo al menos nueve exámenes resueltos desde la academia en la que presuntamente hicieron trampa David 'N' y Edgar 'N'.

Dos hombres fueron detenidos tras reportes de que cobraban por hacer trampa en el examen en línea de ingreso a la UNAM desde una academia en CDMX que vende cursos para entrar a la universidad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de David ‘N’ y Edgar ‘N’, que presuntamente participaban en un esquema en el que cobraban a los aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para responder por ellos, de manera remota, el examen en línea, desarrollado por la institución con apoyo de la empresa Territorium Life.

Los presuntos criminales supuestamente operaron desde una academia llamada Más Preparación, de la cuál eran parte y que tiene cursos para entrar a la UNAM, IPN y UAM. Entre mayo y junio pasado utilizaron instalaciones y equipo de cómputo de la institución para cometer el delito.

Detención de Edgar ‘N’ y David ‘N’: ¿Cómo hicieron trampa en el examen de la UNAM?

Mientras Edgar ‘N’ y David ‘N’ contestaban el examen en línea de la UNAM donde detectaron trampas, los aspirantes simulaban que respondían personalmente la evaluación.

Para este esquema presuntamente contaron en el apoyo de instructores, aunque las investigaciones aún no determinan cómo se concretó la trampa.

Luego de recibir denuncias sobre estas prácticas, la Fiscalía comenzó las indagatorias y recibió el apoyo de la UNAM, que mencionó que había al menos nueve aspirantes con coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

Dichos datos de conexión confirmaron que se realizaron distintos exámenes de ingreso a la UNAM en las instalaciones de la academia Más Preparación.

El análisis de información, archivos digitales y entrevistas permitieron identificar la participación de los detenidos en algunas de las irregularidades por las que la UNAM tuvo que aplicar un examen de control.

Además, la información sirvió para que el Ministerio Público obtuviera órdenes de aprehensión contra los detenidos, además de órdenes de cateo para cuatro inmuebles, cumplimentadas este martes 25 de agosto.

La investigación continúa abierta para identificar a otras personas posiblemente relacionadas con las trampas en el examen de la UNAM, además de identificar si estas prácticas fueron utilizadas para otros exámenes de admisión.