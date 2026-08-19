Examen de control UNAM: Más de la mitad de aspirantes obtendrá un lugar en la Universidad, asegura rector

El rector de la UNAM supervisó la aplicación del examen de control presencial durante el tercer y último día.

Más de la mitad de los aspirantes que ya presentaron el examen presencial de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtendrá un lugar en la máxima casa de estudios, estimó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

En conferencia de prensa afuera de uno de los pabellones del Palacio de los Deportes, sede del examen de control de la UNAM, Lomelí explicó que, al corte de las 17:30 horas de este miércoles, 36 mil 885 aspirantes ya habían presentado la evaluación.

De ellos, dijo, aproximadamente la mitad conseguirá un lugar en la Universidad, la cual, subrayó “mantiene sus puertas abiertas” para todos los mexicanos.

El rector también aprovechó para señalar que la casa de estudios requiere de un incremento presupuestal del uno por ciento arriba de la inflación esperada, mismo que se destinaría a aumentar la infraestructura educativa y para la investigación.

¿Cuándo se publican los resultados del examen de control de la UNAM?

La UNAM prevé publicar los resultados del proceso el último fin de semana de agosto, de acuerdo con la información difundida este miércoles. La finalidad es que el día 31 de este mes las personas seleccionadas puedan inscribirse en sus facultades y escuelas.

La aplicación de esta evaluación forma parte del proceso implementado por la UNAM después de que se detectaran irregularidades en el examen de ingreso que originalmente se realizó en línea. La Universidad determinó aplicar una prueba presencial de control para reforzar la certeza y transparencia del proceso de admisión.

En total, 58 mil 783 aspirantes fueron registrados para presentar el examen presencial. Las evaluaciones se distribuyeron entre sedes de León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca; Tijuana, Baja California, y la Ciudad de México.

La capital concentró la mayor cantidad de aspirantes, con 53 mil 568 personas, quienes fueron convocadas durante los días 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Aspirantes realizaron el examen de control presencial de la UNAM en el Palacio de los Deportes. (Graciela López Herrera)

UNAM registra 22 intentos de trampa durante examen presencial

Durante la aplicación del examen de control de la UNAM, fueron detectados 22 intentos de trampa, agregó el rector Lomelí Vanegas en su informe.

Entre las irregularidades identificadas se encuentran la modificación de comprobantes, el uso de teléfonos celulares y de lentes con cámara. En los casos detectados, la Universidad determinó invalidar el examen.

Desde el Palacio de los Deportes, donde se realizó la tercera jornada de la evaluación, Lomelí consideró que los 22 casos representan una cifra reducida frente a los aproximadamente 30 mil aspirantes que hasta ese momento ya habían presentado la prueba.

El examen presencial fue implementado precisamente después de las irregularidades detectadas en la evaluación en línea.

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 había señalado previamente que el uso de celulares, apoyo externo y suplantación de identidad derivó en la cancelación de cerca de 2 por ciento de las pruebas, de un universo de 158 mil 727 aspirantes.

Con el nuevo esquema, la Universidad busca reforzar los mecanismos de control y garantizar que el proceso de selección se desarrolle bajo condiciones de igualdad para quienes compiten por un lugar en las carreras que imparte la UNAM.

Con información de Quadratín.