Los va a reprobar la vida: Detecta UNAM 22 intentos de trampa en examen de control en CDMX

Hasta el momento, 34 mil personas han presentado el Examen de control en la CDMX.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, informó este miércoles que detectaron a 22 aspirantes que intentaron hacer trampa durante la aplicación del Examen de control en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Lomelí explicó que hasta el momento 34 mil personas han presentado el Examen de control en la Ciudad de México, donde se han registrado los incidentes a lo largo de los tres días de aplicación de la prueba.

“Sí, se han identificado algunos casos, tan solo en esta sede han habido 22 casos que digo, para 30 mil que se han presentado pues es poco, pero sí han habido algunos (...) Tenemos casos de alteración de cita, ¿qué quiere decir esto?, que modificaron su comprobante, ya fuera de nombre, ya fuera de algún dato, alteraron el documento que originalmente se les dio para descargar y con eso presentarse.

“Casos de uso de celular, por ejemplo en los baños, que iban a checar el celular en los baños. Intentos de llevarse las preguntas, hubo quien las estuvo copiando y le faltó llevarlas”, expresó.

Lomelí Vanegas dijo que las trampas no son nuevas, pues narró que cuando fue secretario general de la UNAM le tocó ver casos de uso de lentes con cámara para sacar las respuestas e incluso dijo que en una ocasión una persona sacó una cámara para grabar.

El rector dijo que esperan concluir la jornada de aplicación del examen en el Palacio de los Deportes con 34 mil asistentes, que sumados con los de las demás sedes sumarían 37 mil.

Lomelí responde a Sheinbaum sobre presupuesto de la UNAM

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió hacer un ejercicio de austeridad para abrir más espacios para estudiantes, el rector Lomelí respondió que “la universidad ha hecho un esfuerzo de austeridad en los últimos años importante”; no obstante, tiene más de ocho años en los cuales “el presupuesto no ha crecido en términos reales”.

Agregó que la universidad sí considera regresar a la presencialidad para la aplicación de examen aunque dijo que esperaran las recomendaciones de la Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.