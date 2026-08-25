Se va por ‘mueble’: ¿Quién es el quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

El martes se realizó una eliminación sorpresa en 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¡Todo se mueve en La Casa de los Famosos México! Luego de que tres habitantes fueron elegidos por el público como los ‘muebles’ del reality show y enviados al ‘Exilio’, los demás participantes votaron —sin saberlo— por el quinto eliminado de la competencia.

De este modo, se invirtió la dinámica tradicional en la que ellos se limitaban a nominar y el público definía todo mediante el voto positivo; ahora, los televidentes escogieron a quiénes ya no querían y los habitantes escogieron quién se va.

Yanet García es la quinta eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’

Esta noche, los habitantes de la casa entraron uno a uno al Confesionario para emitir un solo voto a favor de uno de los exiliados.

Les preguntaron quiénes querían que regresaran; sin embargo, lo que no sabían era que el participante que recibiera menos votos quedaría eliminado y se convertirá en el quinto expulsado de la temporada.

Así quedó la votación final de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’:

Luis: 3

Yanet: 2

Ese Pérez: 6

Tras la votación de los habitantes, se definió que Yanet García, la ‘Chica del clima’ es la quinta eliminada del reality show.

Galilea Montijo sorprendió con el anuncio del quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos’

La noticia cayó de sorpresa incluso para el público: Galilea Montijo sorprendió durante la gala de este 25 de agosto al aparecer en lugar de Odalys Ramírez y Diego de Erice, conductores habituales de la emisión de los martes en el reality show.

Su presencia generó mucha expectativa porque además llegó con información sobre el futuro de los tres habitantes enviados al exilio en La Casa de los Famosos México.

Durante la transmisión, Montijo anunció que Yanet, Luis y Ese Pérez enfrentarían una nueva decisión. Explicó que los habitantes de la casa tendrían que dar su voto por cuál de los tres les gustaría que regrese; pero el que tuviera menos votos quedaría eliminado definitivamente.

“Hoy uno de los ‘muebles’, por decisión de sus compañeros, tiene que decir adiós... Noche de martes, noche de eliminación, hoy sale el ‘más mueble’ de la casa según su criterio y el de los habitantes”, expresó.

La conductora detalló que los participantes todavía desconocían la dinámica y que uno de los tres tendría que abandonar la competencia por decisión de sus propios compañeros, de forma inédita.

¿Cómo se eligieron a los ‘más muebles’ de ‘La Casa de los Famosos México’?

Las cosas en La Casa de los Famosos México 2026, cambiaron desde el domingo, cuando Galilea Montijo dio a conocer que se abrían las votaciones para que el público eligiera a los ‘más muebles’ del reality.

De ese modo, Luis, Yanet y Ese Pérez pasaron al Exilio durante 24 horas. Los tres fueron señalados dentro de la dinámica del ‘mueble’, es decir, los habitantes con menor participación o involucramiento en la competencia.

Tras permanecer juntos en una cabaña, con apenas lo justo y básicamente sin amenidades durante un día, los tres enfrentaron una votación decisiva de la que no estaban informados.