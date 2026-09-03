Australia refuerza lazos de Defensa con EU: Aumenta presencia militar en el Indopacífico

Los titulares de Defensa de EU, Pete Hegseth, y de Australia, Richard Marles, sostuvieron una reunión en Washington.

Australia está constatando un aumento de la presencia militar de Estados Unidos –aliado clave de Camberra– en su territorio, aseguró el ministro de Defensa del país oceánico, Richard Marles, tras reunirse en el Pentágono con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, el miércoles 2 de agosto.

“Hemos observado un aumento en todos los ámbitos. Por ejemplo, hemos visto un aumento en la rotación de infantería de marina en Darwin. Pero también hemos visto un aumento en la presencia militar estadounidense en áreas como la logística, la cooperación, nuestras fuerzas aéreas, la ciberseguridad y el espacio (...). Y estamos buscando esas oportunidades”, dijo Marles ante los medios en Washington, según una transcripción publicada por su equipo.

Según un comunicado difundido por el Pentágono al término del encuentro, ambos titulares de Defensa celebraron la reciente llegada de miembros de la Armada estadounidense a Australia, en el marco del AUKUS, el pacto trilateral de seguridad que Washington y Camberra mantienen con Reino Unido.

Marles dijo que Australia trabaja “estrechamente” con EU “para garantizar la paz y la estabilidad del Indopacífico”, una región en la que la confianza de algunos socios del país norteamericano se está erosionando ante dudas acerca del compromiso estadounidense en estas aguas, en un momento en el que Washington reparte recursos y atención entre distintos frentes, desde la guerra de Irán hasta las presiones sobre Venezuela y Cuba.

¿Cómo perciben los australianos a EU como aliado?

Al ser preguntado sobre la percepción de los australianos de EU como aliado, Marles –que reconoció un “panorama estratégico desafiante”– respondió que la colaboración con Washington “es fundamental” para “fortalecer la disuasión” y “garantizar la paz y la estabilidad” en el Indopacífico, donde Washington y Pekín se miden las fuerzas.

Una reciente encuesta del prestigioso ‘think tank’ Lowy Institute muestra un aumento de la confianza de los australianos en China y un declive de la misma hacia EU.

No obstante, Australia busca “ir aún más allá” en su alianza de defensa con Estados Unidos, fruto de un “trabajo que se ha desarrollado durante años y décadas” y que ha llevado a ambos países a tener “unas fuerzas de defensa profundamente coordinadas”, según Marles.

El australiano calificó de “realmente importante” su reunión con Hegseth y adelantó que durante las conversaciones ministeriales previstas antes de que finalice el año dará “más información” sobre lo tratado entre ambos.