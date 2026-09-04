Trabajadores de Pemex obtienen su mayor aumento salarial en 24 años

Los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirán su mayor incremento salarial en 24 años, luego de que la empresa y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron ajustes que tendrán un impacto directo de 5.5 por ciento en el salario para el periodo 2026-2027.

Una revisión de los acuerdos salariales y contratos colectivos de la petrolera realizada por El Financiero reveló que no se había otorgado un incremento de esta magnitud desde 2002, cuando Pemex y el sindicato pactaron un aumento de 5.5 por ciento al salario. Desde entonces, los incrementos salariales se habían mantenido por debajo de ese nivel.

En un comunicado, el sindicato petrolero detalló que se logró un aumento de 4 por ciento al salario ordinario y un ajuste promedio de 1.5 por ciento al salario tabulado, por lo que ambos componentes tendrán un impacto directo de 5.5 por ciento en el salario.

“Este ajuste también se refleja en conceptos que se calculan a partir del salario tabulado, como la prima vacacional y el pago de tiempo extraordinario”, puntualizó el sindicato.

Adicionalmente, se acordó un aumento de 2 por ciento en prestaciones, por lo que la revisión salarial 2026-2027 alcanzó un incremento total de 7.5 por ciento.

La magnitud del incremento contrasta con los ajustes otorgados durante buena parte de las últimas dos décadas. Después del 5.5 por ciento registrado en 2002, el aumento salarial descendió a 4.3 por ciento en 2003 y a 4 por ciento en 2004.

Entre 2005 y 2012, los incrementos oscilaron entre 4.1 y 4.9 por ciento, mientras que entre 2013 y 2021 se registraron ajustes todavía menores, que llegaron a ubicarse cerca de 3 por ciento.

La tendencia comenzó a cambiar en los últimos años. Pemex y el STPRM acordaron un aumento salarial de 4 por ciento en 2022, de 4.16 por ciento en 2023 y de 5 por ciento en 2024. Para 2025, el incremento se ubicó en 4.5 por ciento.

Al cierre de 2025, Pemex contaba con 126 mil 905 trabajadores no temporales, frente a los 129 mil 198 registrados un año antes. Además, durante 2025 empleó en promedio a otros 25 mil 902 trabajadores temporales.

Alrededor de ocho de cada 10 trabajadores de la petrolera estaban representados por el STPRM al cierre de 2025. Pemex detalló que el sindicato agrupaba al 79.3 por ciento de su fuerza laboral. Aunque el Contrato Colectivo de Trabajo se renegocia cada dos años, los salarios de los trabajadores petroleros son revisados anualmente.

El secretario general del STPRM, Ricardo Aldana Prieto, destacó que la negociación, que se prolongó durante casi dos meses, también tomó en consideración la viabilidad operativa y financiera de Pemex.

“Culminamos pues, con este evento, casi dos meses de una amplia, compleja e intensa negociación en la que privó, cierto, de nuestra parte, la defensa radical de los derechos de los trabajadores, pero no solo como legítimas reivindicaciones laborales, sino, también, como las condiciones indispensables de seguridad, salud y estabilidad laboral”, expresó el líder petrolero.