¿Cuándo se da la prima vacacional y cómo se paga?

Si ya cumpliste un año en tu trabajo y estás listo para pedir tus días de descanso que te corresponden por ley, debes de tener en cuenta que durante tus vacaciones la empresa o empleador te deberá pagar la prima vacacional para que tengas un ingreso extra durante este periodo.

La prima vacacional es un ingreso adicional al salario que se le paga a los trabajadores para que disfruten sus vacaciones. Si no habías escuchado de ella o desconoces las fechas en las que debe pagarse, aquí te damos los detalles para que puedas exigirla.

¿Qué es la prima vacacional y cuándo la pagan?

La prima vacacional es una prestación estipulada en el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo.

Consiste en una cantidad otorgada por las empresas para el disfrute de las vacaciones. El monto corresponde al 25 por ciento de la cantidad de dinero percibida en el periodo vacacional y debe ser entregado al final de cada año laborado.

¿Cómo se calcula la prima vacacional?

Para calcular la prima vacacional primero debes conocer tu sueldo diario. Lo puedes encontrar en tus recibos de nómina con la abreviación “S.D” pero si no logras encontrarlo puedes calcularlo diviendo tu sueldo mensual entre 30, que son los días de los que se compone el mes.

También debes de conocer los días que te corresponden de vacaciones en el año en curso. Toma en cuenta la implementación de la reforma de vacaciones dignas. Cuando tengas estos datos, aplica la siguiente fórmula:

Salario diario x días de vacaciones = resultado x 0.25 (porcentaje de la prima vacacional)

Este es un ejemplo: Suponiendo que cumpliste un año en tu trabajo, te corresponderían 12 días de vacaciones por ley y si tu sueldo es de 20 mil pesos mensuales, dividido entre 30 días del mes, te da como resultado un sueldo diario de 666 pesos.

Para conocer tu prima vacacional debes multiplicar tus 12 días de vacaciones por tu sueldo diario que es de 666 pesos y el resultado multiplicarlo por 0.25 que es el porcentaje mínimo marcado por ley. Esto da un total de mil 998 pesos que debes recibir al final de tu año laborado.

¿Cómo se calcula la prima vacacional? (Shutterstock)

¿De cuánto es la prima vacacional 2024?

En enero del 2023, entró en vigor la reforma que incrementa los días de vacaciones de seis a 12 en el primer año laborado.

Si se tiene en cuenta que aumentaron los días de vacaciones tras cumplir el primer año de trabajo, entonces la prima vacacional también incrementó, pues a partir de entonces las y los trabajadores deben recibir el 25 por ciento de los salarios que corresponden a 12 días y no de seis como antes.

¿Cómo quedarán las vacaciones pagadas tras la reforma?

Después de que un empleado cumpla un año de trabajo, gozará 12 de días de vacaciones, según la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo.

Después del primer año, se aumentarán dos días laborales anuales en los siguientes cinco años, hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio.

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará dos días por cada cinco de servicio hasta alcanzar los 30 días, y de ahí hasta llegar a los 32 días de descanso obligatorio por 35 años de servicio.

Debes saber que la reforma no es retroactiva, es decir, no se acumulan los días de vacaciones por años pasados laborados. Si llevabas dos años laborando antes de que se aplicara la reforma, no podrás cobrar 20 días de vacaciones, solo los 14 días que te corresponden.

Las #VacacionesDignas son parte de la #NuevaRealidadLaboral.



👇 En este video te explico cuántos días te corresponden según los años de trabajo que cumplas en 2023.



¡El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos! pic.twitter.com/kZQ2AMhftW — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 27, 2023