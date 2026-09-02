Pemex abre la puerta a más inversión privada: Buscará nuevos esquemas de colaboración

Juan Carlos Carpio explicó que la Ley de Pemex permite colaborar con la iniciativa privada mediante esquemas de participación mixta. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) buscará ampliar la participación del sector privado en sus proyectos mediante esquemas que vayan más allá de los contratos mixtos de exploración y extracción, señaló Juan Carlos Carpio, director general de la petrolera.

Durante su participación en el Foro de Infraestructura Energética como detonador de crecimiento “Oportunidades del Plan México”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el directivo afirmó que una de las principales necesidades para acelerar el Plan México es fortalecer su relación con empresas privadas, para lo cual la petrolera puede aprovechar las posibilidades que ofrece su propio régimen legal.

“A la fecha se han firmado 10 contratos mixtos, pero necesitamos acelerar esta definición, acelerar los contratos mixtos e irnos no solo de lo que está establecido en la Ley de Hidrocarburos, sino de lo que nuestra propia ley, como Petróleos Mexicanos, nos permite, nos permite ir más allá”, señaló.

¿Qué dice la ley sobre los contratos privados en Pemex?

Carpio explicó que la Ley de Pemex permite colaborar con la iniciativa privada mediante esquemas de participación mixta y diversos instrumentos financieros que amplíen la capacidad de inversión de la empresa para desarrollar, construir, operar, conservar, mantener y rehabilitar infraestructura.

Estos mecanismos permitirían compartir riesgos, costos, inversiones y beneficios con empresas privadas, aunque manteniendo como condición el control del Estado sobre el interés público.

“Esa es la única condición. Todo lo demás, podemos trabajar con ello”, afirmó el director general de Pemex.

La apertura a nuevos esquemas de colaboración podría extenderse prácticamente a toda la cadena de valor de la petrolera, desde exploración y extracción hasta refinación, petroquímica y logística.

Entre las áreas mencionadas por Carpio se encuentran aguas profundas, desarrollo de sísmica, reprocesamiento de información y nuevas tecnologías para atenuar la declinación de los campos petroleros y aumentar su factor de recuperación.

Carpio plantea incorporar a la IP en mantenimiento y rehabilitación

También planteó incorporar al sector privado en el mantenimiento y rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), así como en la modernización de plantas petroquímicas, recuperación de servicios auxiliares e integración de procesos.

En logística, Pemex buscará rehabilitar e incrementar su infraestructura de almacenamiento y sus sistemas logísticos.

Además, Carpio adelantó que Pemex no pretende establecer un modelo contractual único para todos los proyectos, sino diseñar esquemas que puedan ajustarse a las características y necesidades de cada uno.

“Es muy importante para nosotros el esquema contractual que podamos lograr para cada uno de los proyectos. No es el mismo, no es un esquema único, es más bien un esquema contractual que se pueda ir ajustando a las necesidades del propio proyecto”, explicó.

Para avanzar en esta estrategia, Pemex instalará mesas de trabajo con empresas privadas para analizar proyectos por segmento de la cadena de valor, así como asuntos pendientes, entre ellos los adeudos con proveedores y contratistas.

Carpio adelantó que en los próximos días habrá noticias sobre la organización de estas mesas y destacó que el siguiente cuatrimestre será fundamental para definir la aportación que Pemex podrá realizar al país durante los próximos años.

Merlín Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), consideró positiva la intención de Pemex de explorar nuevos esquemas de colaboración con el sector privado, al señalar que los contratos mixtos ya enviaron una señal de apertura por parte del gobierno.

“Todavía es prematuro conocer cómo funcionarán estos nuevos mecanismos, ya que actualmente se encuentran en una etapa de mesas de trabajo en las que las empresas colaborarán con la petrolera para analizar su posible participación en otras áreas y servicios”, apuntó.