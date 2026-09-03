Nvidia compra la plataforma de IA Hugging Face por 13 mil mdd: ‘Reforzaremos la ciberseguridad’

La compra de Hugging Face representa el movimiento más importante hasta la fecha en la estrategia de Nvidia.

Nvidia acordó adquirir la startup de inteligencia artificial Hugging Face en una transacción valorada en unos 13 mil millones de dólares.

El precio incluye un programa de retención basado en acciones de hasta mil millones de dólares para los empleados de Hugging Face que se unan a Nvidia.

Las acciones de Nvidia subieron alrededor de un 2 por ciento durante la mañana de este jueves, alcanzando los 227.87 dólares, lo que supuso un incremento de más de 100 mil millones de dólares en su valor de mercado de 5.5 billones de dólares.

El gigante fabricante de chips afirmó que mantendrá la plataforma de Hugging Face abierta y en consonancia con las prácticas actuales de la startup.

¿Qué pasara con Hugging Face tras la compra de Nvidia?

Según un comunicado, en virtud de este compromiso, Hugging Face seguirá permitiendo a los creadores de modelos, desarrolladores y usuarios cargar y descargar los modelos y conjuntos de datos que elijan, así como brindar soporte a otros proveedores de semiconductores. Bloomberg News informó anteriormente que Nvidia estaba a punto de llegar a un acuerdo esta misma semana.

La compra de Hugging Face representa el movimiento más importante hasta la fecha en la estrategia del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, para impulsar la adopción de la IA y ampliar su cartera de clientes.

Este acuerdo otorga a Nvidia el control de una de las plataformas clave donde los desarrolladores muestran y comparten modelos de IA.

Huang está comprometido con el fomento de los llamados modelos de código abierto para evitar que la tecnología de unas pocas grandes empresas domine la IA. Algunas de esas empresas son actualmente los mayores clientes de Nvidia, pero están avanzando con sus propios proyectos de chips.

‘Nvidia será un hogar para Hugging Face’

“Los modelos abiertos refuerzan la seguridad y la ciberseguridad, aceleran la innovación y la difusión, y permiten la soberanía”, dijo Huang en una publicación en X. “Nvidia será un gran hogar para Hugging Face, su comunidad y el futuro de los modelos abiertos”.

Nvidia ya era uno de los patrocinadores de Hugging Face, junto con Google de Alphabet, Amazon, Intel y Salesforce, entre otros.

Fundada en 2016, Hugging Face opera una plataforma para compartir modelos de IA que otros pueden usar libremente. La startup fue valorada en 4 mil 500 millones de dólares en una ronda de financiación hace tres años. Business Insider informó previamente sobre las conversaciones de Nvidia con la compañía.

Hugging Face fue el centro de un incidente de ciberseguridad en el que un modelo que OpenAI estaba probando hackeó accidentalmente la plataforma. La brecha generó preocupación sobre la seguridad de la tecnología de IA de vanguardia. OpenAI ha declarado que podría haber reaccionado antes para prevenir el ataque a los sistemas de Hugging Face.

La adquisición de Hugging Face se suma a una lista de acuerdos cerrados por Nvidia el año pasado, incluyendo un acuerdo de licencia de 6 mil millones de dólares en agosto con la startup Poolside, que incluyó ofertas de trabajo para muchos de los empleados de esa compañía. Nvidia también pagó alrededor de 20 mil millones de dólares por la mayor parte de la startup de chips Groq.