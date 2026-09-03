Nuevo récord en exportaciones: México hace envíos por más de 60 mil mdd a EU en julio

México rompió la barrera histórica de las ventas hacia Estados Unidos al registrar exportaciones por 60 mil 500 millones de dólares durante julio. Este dinamismo representó un crecimiento anual del 33 por ciento y permitió al país ganar una participación de mercado del 18.2 por ciento en las importaciones totales del mercado estadounidense.

Es la primera ocasión desde que se tiene registro en que los envíos mexicanos superan la cifra de los 60 mil millones de dólares en un solo mes, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Con este resultado, la plataforma exportadora nacional amplió la brecha frente a sus competidores más cercanos en el mercado estadounidense. Canadá se ubicó en la segunda posición al abastecer el 10.1 por ciento de las compras de Estados Unidos en julio, seguido por China con un 8.1 por ciento y Vietnam en cuarto sitio con un 7.9 por ciento del total.

El intercambio reflejó un dinamismo bidireccional, ya que México también se posicionó en julio como el destino primordial de las exportaciones estadounidenses. Los envíos de mercancías desde la potencia del norte hacia suelo mexicano alcanzaron 34 mil 200 millones de dólares, un incremento anualizado del 18 por ciento. Con ello, México captó el 17.3 por ciento de las ventas globales de Estados Unidos, superando a socios clave como Canadá, que registró el 14.9 por ciento, y Países Bajos, con 4.9 por ciento.

Este monto catapultó a la nación como el socio comercial más relevante de Estados Unidos en el mes, aunque paralelamente generó el mayor déficit comercial para la economía estadounidense, superando a economías como Vietnam, Taiwán y China.

Al revisar el acumulado del periodo enero-julio, las exportaciones mexicanas hacia la economía estadounidense totalizaron una cifra récord de 358 mil 700 millones de dólares, lo que significó un aumento del 16 por ciento respecto al mismo ciclo del año previo. Esta inercia positiva mantuvo a México de forma firme como el principal proveedor de bienes para la mayor economía del mundo, ostentando una cuota acumulada del 17.3 por ciento, por encima del 11.2 por ciento registrado por Canadá y del 7.8 por ciento de Taiwán.

Asimismo, en los primeros siete meses del año, las ventas de Estados Unidos hacia México sumaron 229 mil 800 millones de dólares, superando a Canadá y Reino Unido como el principal mercado para las exportaciones estadounidenses.

En el renglón del saldo comercial acumulado, el déficit de Estados Unidos con México se ubicó en 129 mil 900 millones de dólares, situando al país en la segunda posición de mayor desbalance comercial para la firma estadounidense, únicamente por detrás de Vietnam, que acumuló un saldo a favor de 138 mil 900 millones de dólares.