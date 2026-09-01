México reduce compras a Taiwán, China y Brasil: Importaciones caen 32.5 por ciento

Las importaciones mexicanas provenientes de Taiwán, Brasil y China registraron las mayores caídas entre los países afectados por el paquete arancelario, al desplomarse hasta 32.5 por ciento anual durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

En el conjunto de mil 463 fracciones arancelarias de países sin tratado de libre comercio (TLC), las compras de México pasaron de 18 mil 444 millones de dólares (mdd) entre enero y junio de 2025 a 14 mil 446 mdd en el mismo periodo de 2026, una reducción equivalente a 21.7 por ciento.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno Federal para reducir la entrada de productos asiáticos , especialmente de China, y fortalecer a la industria nacional. Especialistas afirman que los aranceles están alineados a la presión de Washington.

Taiwán encabezó la caída porcentual, con una disminución de 32.5 por ciento, al pasar sus ventas a México de 409 a 276 mdd, es decir, 133 millones menos. Le siguió Brasil, con una contracción de 28.7 por ciento, de 305 a 218 mdd.

China ocupó el tercer lugar en términos porcentuales, con una caída de 26.3 por ciento, aunque por el tamaño de su intercambio fue, por mucho, el país que más redujo sus exportaciones hacia México. Sus ventas dentro de las fracciones consideradas bajaron de 12 mil 33 mdd a 8 mil 869 mdd.

La reducción de las compras procedentes de China explica alrededor de 79 por ciento de toda la disminución registrada en el paquete de fracciones, lo que muestra el peso que tiene ese país en las importaciones mexicanas.

Por sector, las importaciones de remolques cayeron 53.4 por ciento; las de autopartes, 40 por ciento; las de calzado, 36.2 por ciento, y las de motocicletas, 31.6 por ciento. También disminuyeron las compras de productos siderúrgicos, 29.7 por ciento; electrodomésticos, 29 por ciento; y automóviles ligeros, 23 por ciento.

El impacto fue más visible en el caso chino, ya que dentro de las mil 463 fracciones, las importaciones de calzado procedente de China se redujeron 59.1 por ciento, mientras que las de remolques y motocicletas retrocedieron 48.1 y 48 por ciento, respectivamente.

Las autopartes chinas disminuyeron 46.9 por ciento y los automóviles ligeros 35.4 por ciento. En este último caso, las compras pasaron de 3 mil 344 millones a 2 mil 159 millones de dólares, una reducción de mil 185 millones.

(El Financiero)

Diferencias con China

Una fuente del gobierno de Taipéi sostuvo que México debería distinguir entre las empresas taiwanesas y las chinas. “Las nuevas medidas arancelarias mexicanas ya han tenido un impacto significativo en el comercio bilateral y en las cadenas de suministro de las empresas taiwanesas”, señaló.

La fuente consideró que una mayor cooperación económica entre ambos países podría contribuir a los objetivos de resiliencia de las cadenas de suministro de América del Norte , particularmente por la integración de la industria taiwanesa con las cadenas productivas estadounidenses.

“Dado que la industria de Taiwán está estrechamente integrada en las cadenas de suministro de EU, profundizar la cooperación económica y las inversiones entre Taiwán y México no solo coincide con el objetivo estadounidense de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro de América del Norte y promover alianzas con socios confiables, sino que también contribuiría a reducir la dependencia de México respecto de las cadenas de suministro de China”, sostuvo.

Industria del calzado, en recuperación

Algunos sectores nacionales comienzan a observar mejoría. La industria mexicana del calzado registró en junio su primer crecimiento anual de la producción después de 33 meses consecutivos de caídas, con un avance de 2.2 por ciento.

Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), consideró que el resultado representa una señal positiva después de meses de contracción en producción, empleo y PIB.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, las medidas arancelarias pueden responder a los objetivos de EU de reducir la dependencia de Asia y fortalecer las cadenas productivas regionales, pero también representan un riesgo para México ante la revisión del T-MEC .