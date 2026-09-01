¿Quién era Erin Piacenti, vicepresidenta en Bank of America, que murió apuñalada en Times Square?

La mujer que murió este lunes en Nueva York tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos”, indicó el banco en un comunicado enviado a EFE.

“Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos”, agrega la nota.

Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba el cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros. Piacenti murió poco después en un hospital de la ciudad.

Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto celebró su segundo aniversario de matrimonio, según medios.

Policía asesina a la mujer que apuñaló a Erin Piacenti

Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no fue identificado.

La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde.

De acuerdo con la policía, Cisneros enfrentó ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos.

El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación. Esto causó una gran aglomeración de público y coches en una zona ya congestionada.

¿Cómo ocurrió el ataque a Erin Piacenti?

De acuerdo con la comisionada de policía Jessica Tisch, Pamela Cisneros atacó primero al turista de Rhode Island en la intersección de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida.

Posteriormente, siguió su camino hacia el norte por la Séptima Avenida y apuñaló a Piacenti en el abdomen solo unos 20 segundos después del primer ataque.

“No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos”, les dijo Cisneros a los agentes, según Tisch.

Las autoridades dijeron que no hay motivos para creer que se tratara de un acto de terrorismo.