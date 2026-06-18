Detienen a menor por tiroteo en Times Square tras desfile de los Knicks: Esto se sabe

El Departamento de Policía de Nueva York continúa en la búsqueda de otras personas que puedan estar involucradas. (Foto: EFE/Imagen generada con IA Gemini)

La celebración por el campeonato de los Knicks en la NBA no terminó de la mejor manera. Poco después de que concluyó el desfile del equipo por las calles de Nueva York, se registraron varios disparos.

Los fanáticos del equipo estadounidense se concentraron en ‘la Gran Manzana’ desde la primera hora de la mañana, pintando las calles de azul y naranja, para seguir el desfile que comenzó en Battery Park y finalizó en la Alcaldía.

El tiroteo se registró una vez que el evento terminó y después de que el equipo recibió las llaves de la ciudad de manos de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Hasta el momento hay una persona detenida.

¿Qué se sabe del tiroteo en Times Square?

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 3:40 de la tarde (tiempo local) entre las calles 44 Oeste y la Séptima Avenida, de acuerdo con un reporte de CBS News. Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento.

En los videos se puede ver al menos a dos personas vestidas de negro entrando en la concurrida intersección y abriendo fuego con lo que parecen ser pistolas. Al escuchar los disparos, decenas de personas salen corriendo.

Otras imágenes grabadas por transeúntes muestran que entre la multitud aún había algunos aficionados de los Knicks. La persona que estaba filmando inicialmente pensó que se trataba de una pelea callejera; sin embargo, poco después se escuchan los disparos.

Mientras las personas buscaban resguardarse, los sospechosos intentaron escapar; sin embargo, decenas de policías salieron corriendo detrás de ellos, puesto que el tiroteo sucedió a pocos metros de una patrulla estacionada.

Cabe señalar que la presencia policial en la zona no resultó extraña, debido a que se desplegaron 10 mil agentes para garantizar la seguridad del evento que homenajeaba el primer campeonato de los Knicks en 53 años.

¿Quién es la persona detenida por el tiroteo?

Una vez que se registró el tiroteo, agentes del Departamento de Policía de Nueva York se dirigieron a la zona con el objetivo de iniciar las investigaciones; sin embargo, se reportó la aprehensión de una persona.

CBS News indica que el detenido fue identificado como un joven. Aunque las autoridades no dieron detalles sobre su identidad, compartieron que el sospechoso es menor de 18 años y que se recuperó el arma de fuego.

Además, la agencia de noticias AP asegura que otro sospechoso fue abatido, mientras que el Departamento de Bomberos reportó que una persona fue trasladada a un hospital, aunque no informó más al respecto.

Previo al tiroteo, el desfile de los Knicks se realizó de forma pacífica. (Foto: EFE)

Por ahora, las indagatorias sobre el tiroteo registrado esta tarde continúan. CBS News añade que la policía sigue investigando a personas que pudieron haber estado involucradas en el ataque.

Antes de este suceso, el desfile de los Knicks se había realizado con calma e incluso el alcalde de Nueva York brindó unas palabras desde las escalinatas de la Alcaldía, previo a entregar las llaves de la ciudad.

“Por 53 años hemos esperado. Ahora ganamos”, dijo el alcalde. Tras esta participación, se presentó Alicia Keys, quien interpretó ‘Empire State of Mind’, uno de los himnos de la Gran Manzana.

Con información de AP y EFE.