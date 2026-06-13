Knicks de NY es campeón de la NBA: Es su primer título en 53 años

Los Knicks ganaron la serie de la final de la NBA 4-1, remontando desventajas de dos dígitos en sus cuatro victorias. La desventaja de este sábado 13 de junio fue de 16 puntos. [Fotografía. AP]

Jalen Brunson y los Knicks del regreso lo hicieron de nuevo. Y ahora son los Knicks campeones. Por primera vez en 53 años, New York domina la NBA.

Brunson anotó 45 puntos, incluyendo 13 consecutivos para Nueva York en el último cuarto, y los Knicks vencieron a los San Antonio Spurs 94-90 en el quinto partido de las Finales de la NBA el sábado por la noche.

Los Knicks ganaron la serie 4-1, remontando desventajas de dos dígitos en sus cuatro victorias. La desventaja de la noche de este sábado 13 de junio fue de 16 puntos.

¿Cómo fue el triunfo de los Knicks para conseguir el título de la NBA?

Brunson, como no podía ser de otra manera, cerró el partido con broche de oro. Estableció un récord de los Knicks de puntos en un partido de las finales; el anterior era de 38 puntos, logrado por Willis Reed contra Los Angeles Lakers en el tercer partido de la serie de 1970. Ahora pertenece al base zurdo que cambió el rumbo de la franquicia cuando llegó hace cuatro años.

Mikal Bridges y Josh Hart —los otros dos integrantes del trío “Nova Knicks”, que también incluye a Brunson, tres jugadores que fueron campeones de la NCAA en Villanova y se unieron en Nueva York para intentar hacer lo mismo— anotaron un total de 27 puntos. Bridges anotó 14 y Hart 13.

Brunson ganó dos títulos de la NCAA con Villanova, ambos en Texas: el de 2016 en Houston y el de 2018 en San Antonio, a pocos kilómetros del estadio que es la sede de los Spurs.

Un triplete tejano de títulos, y este fue sin duda el más dulce de todos. Dylan Harper anotó 25 puntos para los Spurs, que también contaron con 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones de Victor Wembanyama.

Los Knicks mejoraron su récord a 4-0 en oportunidades de cerrar partidos esta temporada, ganándolos todos como visitantes. Sin embargo, no se sentía como jugar fuera de casa, sobre todo con miles de fieles neoyorquinos que habían viajado a Texas para presenciar un momento que se había gestado durante 53 años.

Nueva York estuvo a punto de conseguir el título al remontar una desventaja de 29 puntos en el cuarto partido para ganar 107-106 con una canasta de OG Anunoby a falta de 1.2 segundos el miércoles por la noche. Fue la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA y la mayor remontada en cualquier partido de esta temporada, ya sea de la temporada regular o de los playoffs.

En comparación, una remontada de 16 puntos en este partido parecía fácil.