ViX ‘echa la bolita’ a la cancha de Prime Video por fallas en transmisión del Mundial 2026

ViX asegura que los problemas en su transmisión estuvieron relacionados con Prime Video (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, ViX, Prime Video).

El servicio de streaming ViX le pasó el balón a la plataforma Amazon Prime Video luego de que hubiera quejas por parte de suscriptores que no pudieron disfrutar del partido Uzbekistán vs. Colombia del Mundial 2026 que se jugó la anoche en el Estadio Ciudad de México.

Esto luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ’amonestó’ a ViX tras reportar que recibieron decenas de correos para interponer quejas por la interrupción del servicio.

ViX ‘la deja botando’ en el área de Prime Video

En un comunicado publicado este jueves, ViX afirmó que el problema ocurrió el miércoles 17 de junio, minutos antes del inicio del encuentro, cuando Amazon Prime Video, “uno de los distribuidores” de sus servicios, ingresó una señal equivocada en el canal donde debía verse el evento deportivo.

La empresa sostuvo que desde las 20:05 horas, tiempo local, estableció comunicación con la plataforma que transmite la serie The Boys, pero “por causas ajenas” a su control el error no pudo corregirse hasta las 20:57 horas, es decir, prácticamente al medio tiempo del encuentro.

La plataforma de TelevisaUnivision señaló que desde entonces mantiene comunicación con el área técnica de Amazon para evitar nuevas fallas con su señal en los partidos del Mundial 2026 restantes, de los cuales la mayoría los transmiten en exclusiva.

La compañía también indicó que durante la noche del miércoles y la mañana de este jueves ya estuvo en contacto con la Profeco, a la que entregará la información requerida para que la autoridad “pueda estar segura” de que ViX no cometió falla alguna.

De acuerdo con la información en el comunicado, 1.6 millones de personas vieron el juego entre Uzbekistán y Colombia en la aplicación de ViX y en otros sistemas afiliados sin contratiempos, por lo que el problema técnico se habría presentado exclusivamente entre usuarios que contrataron el servicio mediante el servicio de streaming de Amazon.

Profeco le pidió explicaciones a ViX por el Uzbekistán vs. Colombia

La mañana de este jueves mediante redes sociales, la Profeco informó que, ante las fallas reportadas por usuarios en ViX, ya contactó a representantes de la empresa para solicitar un informe detallado e invitó a las personas afectadas a presentar una queja formal por teléfono o al correo quejas.telecom@profeco.gob.mx.

De acuerdo con la información proporcionada por la Profeco, hasta las 8:00 horas local, se habían recibido 36 correos para interponer queja.

¿Cómo quedó Uzbekistán vs. Colombia?

Luis Díaz condujo el miércoles, con una asistencia y un gol, el triunfo de Colombia por 1-3 sobre Uzbekistán que elevó a los cafeteros como líderes del Grupo K del Mundial, en el que República Democrática del Congo sustrajo horas antes un empate 1-1 a Portugal.

El lateral derecho del Crystal Palace Daniel Muñoz marcó a los 40 minutos gracias a un pase del delantero del Bayern de Múnich y en el minuto 90+9 Jáminton Campaz, delantero de Rosario Central, puso la guinda con el tercer tanto.

El partido en el Estadio Ciudad de México ganó más tensión con el empate marcado en el minuto 60 por Abbosbek Fayzullaev, en un claro despiste defensivo, pero apenas 5 minutos después Díaz coronó una maniobra de genialidad para dar tranquilidad en el debut victorioso de Colombia.