Profeco le saca tarjeta amarilla a ViX: Pide explicaciones tras fallas en transmisión del Mundial

Profeco se puso en contacto con ViX tras las fallas en las transmisiones. (Fotos: Cuartoscuro.com / ViX / Profeco).

¡Ya lo analiza el VAR! Las fallas reportadas por usuarios de ViX, plataforma que cuenta con los derechos para transmitir en México los 104 partidos del Mundial 2026, provocaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Luego de que aficionados han señalado en redes sociales los constantes problemas para acceder a distintas transmisiones del Mundial en ViX, el caso más reciente fue este 17 de junio en el Colombia vs. Uzbekistán, la dependencia federal informó que ya estableció contacto con representantes de la empresa.

“Ante las fallas reportadas por usuarios en la plataforma ViX, en la Profeco ya entramos en contacto con los representantes de la empresa para pedir un informe detallado”, informó Profeco en X.

Las fallas de ViX comenzaron desde la inauguración del Mundial

La intervención de la Profeco ocurre después de que usuarios que contrataron el Pase Mundial 2026 encuentran problemas para acceder a las transmisiones, mensajes de error del servidor, congelamiento de imagen, desaparición de partidos dentro de la plataforma y la reproducción de contenidos distintos a los encuentros programados.

Diversos usuarios reportaron problemas con VIX previo a la inauguración del Mundial. (Foto: Captura)

Los primeros reportes relevantes surgieron el pasado 11 de junio, minutos antes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, cuando usuarios que intentaron acceder a la transmisión encontraron un mensaje que indicaba: “Algo no está funcionando con nuestro servidor. Estamos trabajando para solucionarlo”.

Las dificultades técnicas no quedaron limitadas al arranque del torneo. Durante la transmisión del partido entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, usuarios reportaron nuevamente fallas en la plataforma.

Entre los señalamientos difundidos en redes sociales aparecieron reportes sobre congelamiento de imagen, desaparición de la opción para acceder al encuentro y la reproducción de contenidos distintos al partido que debía transmitirse.

La transmisión del partido de Colombia también presentó fallas. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

La situación ha sido tema de conversación hasta en el pódcast de Slobotzky, integrante de La Cotorrisa, quien en su emisión de este miércoles se quejó de exceso de publicidad de ViX, con comerciales de hasta 3 minutos justo antes de que comience un partido, además de la calidad de la transmisión, que se traba constantemente incluso teniendo una conexión de internet de alta velocidad.

¿Cómo presentar una queja ante Profeco?

La Profeco recordó que los consumidores tienen derecho a presentar una reclamación cuando consideren que un servicio contratado no fue proporcionado conforme a las condiciones ofrecidas a través de estos canales:

Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correo electrónico: quejas.telecom@profeco.gob.mx

En casos relacionados con plataformas digitales o servicios de streaming, la autoridad puede intervenir en procedimientos de conciliación entre usuarios y empresas. Para respaldar una queja, se recomienda conservar evidencia relacionada con la incidencia reportada. Entre los elementos que pueden resultar útiles se encuentran:

Capturas de pantalla de mensajes de error.

Videos donde se observe la falla.

Comprobantes de pago de la suscripción.

Registro de fecha y hora en que ocurrió el problema.

Comunicaciones realizadas con el servicio de atención al cliente.

La recopilación de esta información puede facilitar el análisis de cada caso y el eventual proceso de conciliación entre los consumidores y la empresa prestadora del servicio.