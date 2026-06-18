México vs. Corea del Sur EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el partido por el liderato del grupo en el Mundial?

La Selección Mexicana deberá hacer cambios en su alineación para enfrentar a Corea del Sur tras la expulsión de César Montes en el partido inaugural del Mundial 2026 [Fotoarte: El Financiero / Shutterstock / EFE / XINHUA]

Se acabó la hermandad, estimados seguidores de BTS y de los doramas. México y Corea del Sur protagonizarán un intenso duelo en Guadalajara por el liderato del Grupo A del Mundial 2026 este jueves 18 de junio.

La Selección Mexicana volverá a acaparar la atención de millones de aficionados en un partido clave para tratar de asegurar su participación en los dieciseisavos de final en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Mientras tanto, Corea del Sur llega con confianza tras la remontada que consiguió ante Chequia en su debut en la fase de grupos. Además, buscará sacarse la espina de las dos derrotas que sufrió ante el conjunto mexicano en los Mundiales de Francia 1998 y Rusia 2018.

¿Dónde, cuándo y cómo ver México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026?

El partido entre México y Corea del Sur abrirá la actividad de la segunda jornada del Grupo A del Mundial en el Estadio Guadalajara. El cuadro azteca buscará hacer valer su condición de local frente a un rival que ha destacado por su intensidad, dinamismo y capacidad de respuesta; aspectos que volverán al encuentro uno de alta exigencia.

Partido : México vs. Corea del Sur

: México vs. Corea del Sur Fase : Segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

: Segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 Fecha : 18 de junio de 2026

: 18 de junio de 2026 Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Guadalajara

: Estadio Guadalajara Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

México llega a su segundo partido tras vencer a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Posibles alineaciones de México y Corea del Sur para el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Tras la inauguración de México en el Mundial 2026, Javier Aguirre se verá obligado a ‘mover sus fichas’ en su alineación debido a la expulsión de César Montes en los minutos finales del partido ante Sudáfrica.

El ‘Vasco’ Aguirre tiene como principal alternativa colocar a Edson Álvarez como defensa central junto a Johan Vásquez. Otra opción es poner a Israel Reyes en esa posición y darle la titularidad al lateral Jorge Sánchez.

El resto del equipo mexicano se mantendría sin cambios respecto al primer partido del Mundial 2026, con Julián Quiñones y Raúl Jiménez como referentes en el ataque del conjunto tricolor.

Estas son las posibles alineaciones tanto de mexicanos como de coreanos para el partido en el Estadio Guadalajara:

México

Raúl Rangel

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

Edson Álvarez

Israel Reyes

Erik Lira

Brian Gutiérrez

Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

Entrenador: Javier Aguirre

Corea del Sur

Kim Seung-gyu

Lee Han-beon

Kim Min-jae

Lee Tae-seok

Seol Young-woo

Lee Gi-hyuk

Hwang In-beom

Paik Seung-ho

Lee Jae-sung

Lee Kang-in

Son Heung-min

Entrenador: Hong Myung-bo

¿Cómo llega México al partido ante Corea del Sur?

La Selección Mexicana debutó con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica, resultado que le permitió colocarse en la parte alta del Grupo A y comenzar con paso firme su participación como anfitrión del Mundial 2026.

El equipo mostró solidez defensiva y control del juego en varios lapsos del partido, aunque dejó dudas en la generación ofensiva. A pesar de contar con superioridad numérica durante varios minutos tras las expulsiones de dos jugadores sudafricanos, el conjunto mexicano no logró ampliar la ventaja en el marcador.

En el mediocampo, Erik Lira y Álvaro Fidalgo tendrán la responsabilidad de darle mayor dinamismo al equipo y conectar con el frente de ataque, donde Julián Quiñones y Raúl Jiménez serán piezas clave.

Sudáfrica generó pocas exigencias para la defensa mexicana, por lo que las modificaciones obligadas en la zaga tendrán una prueba mucho más demandante frente a una selección de Corea del Sur que destaca por su juego dinámico.

Julian Quiñones Julian Quiñones liderará el ataque mexicano junto a Raúl Jiménez. [Fotografía. Cuartoscuro]

Corea del Sur también inició con victoria su participación en el Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Chequia en un duelo en el que mostró carácter para remontar el marcador.

El conjunto dirigido por Hong Myung-bo se caracteriza por su intensidad, velocidad y capacidad física, cualidades que lo convierten en un rival difícil de controlar. Además, el equipo surcoreano ha demostrado resiliencia al saber sobreponerse a momentos adversos durante los partidos.

En defensa, el equipo cuenta con el liderazgo de Kim Min-jae, quien aporta seguridad y salida con balón controlado. En el mediocampo, Hwang In-beom es el encargado de organizar el juego, mientras que en el ataque destaca la figura de Son Heung-min, principal referente ofensivo del equipo asiático.

Son Heung-min Son Heung-min anotó en el último encuentro que tuvieron mexicanos y surcoreanos en una Copa del Mundo [Fotografía. Xinhua] (Martin Zabala)

¿Cuál es el antecedente entre México y Corea del Sur en Mundiales?

La Selección Mexicana se medirá nuevamente a un rival con el que ya tiene antecedentes en la Copa del Mundo. Ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones dentro del torneo y, en ambas, el triunfo fue para el conjunto mexicano, que buscará mantener esa racha positiva.

El primer duelo se disputó en Francia 1998. En aquel encuentro, donde nació la famosa ‘Cuauhteminha’, el cuadro azteca se impuso 3-1 con goles de Ricardo Peláez y un doblete de Luis ‘El Matador’ Hernández.

Veinte años después, en Rusia 2018, México volvió a salir victorioso con un 2-1 gracias a las anotaciones de Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández. El descuento lo hizo Son Heung-min, quien batió con un ‘zapatazo’ en los instantes finales a Guillermo Ochoa.

Con este antecedente, el equipo mexicano buscará mantener su dominio ante los asiáticos y dar un paso importante hacia la siguiente ronda del Mundial 2026.