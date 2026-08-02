Trabajadores recuperan instalaciones de Canal Once: Continuará diálogo con estudiantes del IPN

Trabajadores de Canal Once recuperaron las instalaciones del medio de comunicación, luego de más de dos meses de que estuvieran tomadas por estudiantes.

De manera pacífica, según los trabajadores del medio, lograron que los estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional (IPN), devolvieran las instalaciones a través del diálogo y sin hechos violentos, aunque en redes sociales los estudiantes denunciaron que fueron desalojados con violencia.

Canal Once estaba tomado desde el 21 de mayo pasado por personal del IPN que, de acuerdo con el comunicado de las autoridades, tenía “demandas ajenas a las atribuciones del canal”.

Una vez recuperado Canal Once, se restablecieron las condiciones para el desarrollo de actividades, además de que revisaron la infraestructura y el acervo audiovisual, así como las prestaciones de servicios informativos, educativos, científicos y culturales.

Se espera que las evaluaciones sobre la infraestructura sean reveladas en los próximos días, así como las acciones que emprenderán para recuperar y conservar sus servicios y las operaciones en su totalidad.

Canal Once reiteró el derecho de manifestación de estudiantes del IPN; sin embargo, reafirmó el derecho de los trabajadores para su labor pública y cumplir con la misión institucional, para garantizar el derecho de las audiencias a la información.

Finalmente, la recuperación de Canal Once es ajena a las mesas de diálogo entre autoridades y estudiantes, mismas que continuarán en los próximos días.

“Canal Once es patrimonio de todas y todos. Su protección y conservación constituyen una responsabilidad compartida para que continúe cumpliendo su misión de servicio público en beneficio de la sociedad mexicana”.

Mario Delgado celebra recuperación de Canal Once

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), celebró a los trabajadores de Canal Once por recuperar las instalaciones de manera pacífica, así como a su directora, Renata Turrent.

“El Canal 11 es una televisión pública al servicio del pueblo de México desde hace décadas. Ningún grupo puede mantener secuestrada su operación ni impedir que sus transmisiones fortalezcan el derecho de las audiencias a la información y al debate democrático”, escribió Mario Delgado en redes sociales.

Finalmente, reiteró que el IPN atenderá las inconformidades de estudiantes.