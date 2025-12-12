‘El Chamuco TV’ termina tras 8 años al aire: ¿Cuándo y dónde ver su último programa?

El ‘Chamuco TV’, el primer programa televisivo de moneros, conducido por los caricaturistas Rafael Barajas “El Fisgón”, José Hernández y Rafael Pineda “Rapé”, llegará a su fin, según anunció Canal 22.

A través de redes sociales, Canal 22 informó que los caricaturistas alistan un programa especial que marcará el cierre del proyecto que estuvo al aire ocho años.

“El programa aportó humor, crítica y una mirada aguda a los temas coyunturales”, indicó.

¿Cuándo es la última emisión de ‘Chamuco TV’?

La última emisión de ‘Chamuco TV’, producción de Canal 22 y Canal Once, será el próximo domingo 14 de diciembre a las 8:00 de la noche.

“Los moneros Rapé, Hernández y El Fisgón harán un recorrido por la historia del programa y su impacto en la izquierda mexicana”, anunció en sus redes sociales.

Además, adelantó que los caricaturistas estarán acompañados en “esta despedida junto a grandes periodistas e intelectuales, quienes reflexionan sobre las notas periodísticas desde 2018, el impacto de la Cuarta Transformación y el papel del humanismo mexicano”.

El canal destacó que se trata de una despedida “que celebra la historia y el acompañamiento que ‘Chamuco TV’ brindó a las audiencias del 22”.

¿Quiénes estarán en el último programa de ‘Chamuco TV’?

La Secretaría de Cultura informó que en la última emisión se prevé que participen los escritores Fabrizio Mejía, Pedro Miguel, las periodistas Nancy Flores, Alina Duarte y Ana Lilia Pérez, así como el historiador Lorenzo Meyer.

“Se unen a los moneros para hacer una revisión, desde distintos ámbitos, por los procesos políticos, mediáticos e históricos que han marcado a México en los últimos años, y que, a su vez, dieron sentido a este proyecto a lo largo de ocho años”, señaló la dependencia federal.

Agregó que el último programa contará con la presencia de Renata Turrent, directora de Canal Once, quien “dedicará unas palabras a este espacio crítico que estuvo al aire durante casi una década”.

¿Qué es ‘Chamuco TV’ y dónde se pueden ver los episodios?

Según Cultura, ‘Chamuco TV’ es el primer programa televisivo de moneros, en el que los caricaturistas Rafael Barajas “El Fisgón”, José Hernández y Rafael Pineda “Rapé”, llevaron a la pantalla el espíritu de la revista de crítica política y humor gráfico, El Chamuco y los hijos del averno.

El programa contó con 21 temporadas en las que realizaron entrevistas y coberturas especiales de los acontecimientos del día a día.

El último programa podrá verse a través del Canal 22 y por streaming y se prevé que dure dos horas. Además, los episodios anteriores de ‘Chamuco TV’ se pueden ver a través del canal oficial de YouTube.