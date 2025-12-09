Novelas del Bienestar: Senador propone que gobierno tenga canal de tv, radio y periódico

González Yáñez defendió que esta iniciativa permitiría “pasar a la ofensiva” en el terreno mediático. (Foto: Especial)

El Senado de la República fue escenario este martes 9 de diciembre de una propuesta inesperada. Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), planteó la creación de un canal de televisión, una radiodifusora, un periódico, una agencia de noticias y una plataforma digital que informe sobre las acciones del gobierno federal.

Durante su intervención en el pleno, el legislador aseguró que el Estado necesita retomar un papel protagónico en la comunicación pública, argumentando que la mayoría de los medios actuales son “empresas capitalistas de comunicación capitalista”.

“Esta iniciativa pretende que pasemos a la ofensiva. Alguien dirá que ya tenemos Canal Once, Canal 14, Canal 22 como medios públicos. No es suficiente”, dijo el senador.

González Yáñez defendió que esta iniciativa permitiría “pasar a la ofensiva” en el terreno mediático, pues consideró que la Cuarta Transformación ha avanzado a contracorriente de medios privados y solo ha logrado equilibrar la disputa gracias a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y su difusión en redes sociales.

“Esta iniciativa volvería a empoderar al estado mexicano en materia de comunicación”, señaló.

El senador justificó que el país requiere nuevos medios públicos que funcionen como contrapeso cultural e informativo. Incluso señaló que el nuevo canal no solo produciría noticias, sino también telenovelas, artes y contenido alternativo a “la propaganda neoliberal”.

¿En qué consiste el nuevo Sistema Nacional de Comunicación?

De acuerdo con la exposición del senador González Yáñez, la propuesta busca crear desde cero una estructura amplia de comunicación estatal que incluya un nuevo canal nacional de televisión, una nueva radiodifusora nacional y un nuevo periódico nacional.

Además, indico que también se prevé crear una nueva plataforma digital del Estado Mexicano, así como una nueva agencia de noticias.

El senador sostuvo que este sistema no solo tendría una función informativa, sino también cultural, con el objetivo de fortalecer la “revolución de las conciencias” y posicionar la visión de la 4T en el ámbito cultural.

Del noticiero a la telenovela

La propuesta contempla que el nuevo canal estatal produzca no únicamente prensa y noticias, sino también contenidos de entretenimiento.

“No estamos hablando de un nuevo Sistema Nacional de Comunicación que se refiera solo al mundo noticioso. Estamos hablando de que el nuevo canal nacional de televisión del Estado mexicano también producirá otros contenidos”, afirmó.

Entre ellos: telenovelas, cobertura deportiva, difusión de artes y contenidos “alternativos a la propaganda de derechas”

El senador reiteró que la 4T, para consolidarse, necesita una transformación también cultural y no únicamente política o económica.

“Estoy convencidísimo que si no llevamos al nivel cultural a la 4T, no podrá avanzar lo suficiente”, aseveró.

González Yáñez reconoció que algunos le han advertido que los periódicos impresos son “cosa del pasado”. Sin embargo, señaló que diarios “de derecha” siguen influyendo en líderes de opinión, por lo que el Estado debe tener presencia en ese formato.

“Tenemos que emprender la construcción de este nuevo Sistema Nacional de Comunicación del Estado mexicano”, concluyó.