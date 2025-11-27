Diputados de PT y Morena ceden; abren diálogo por Ley de Aguas

Ricardo Monreal accedió a interceder para reanudar y retomar las conversaciones, tanto del Frente Campesino como de los dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas, con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. [Fotografía. Cuartoscuro]

Diputados federales de Morena y el PT cedieron y acordaron con dirigentes campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano instalar mesas de trabajo para revisar la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas.

El líder de los productores agrícolas, Eraclio Rodríguez, acudió hasta el salón de plenos del Palacio Legislativo, donde fue recibido por el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, y después de conversar con él, acudieron con el líder de Morena, Ricardo Monreal.

En el encuentro, Monreal accedió a interceder para reanudar y retomar las conversaciones, tanto del Frente Campesino como de los dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas, con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Rodríguez advirtió que es urgente un acuerdo, antes de que “se desborden los ánimos y las pasiones” en los bloqueos carreteros, mismos que, dijo, que se mantendrán “hasta no ver resultados”.

Al mismo tiempo, indicó, el propio Monreal les ofreció buscar ayer mismo una audiencia con García Harfuch para ver el tema de la seguridad en las carreteras.

El encuentro se dio con discreción en uno de los salones del Palacio Legislativo y Rodríguez consideró que “sí se pueden lograr acuerdos y modificaciones a la iniciativa de Ley de Aguas, sólo se requiere voluntad política”.

En tanto, líderes parlamentarios del PRI y el PAN pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que dé los nombres de quiénes son los “acaparadores” y de los que buscan mantener sus “privilegios” en el uso del agua en el país.

El priista Rubén Moreira respondió a las afirmaciones de la presidenta y dijo: “yo diría ¿quiénes son los que están acaparando? Preguntaría, la autoridad debe decirnos quiénes están acaparando”.

Por su parte, el panista José Lixa sostuvo que la presidenta Sheinbaum “debe ser clara en lo que afirma”; además, considero que se trata de “un pretexto” y para “el tema de acaparamiento que revisen la ley, porque Conagua ya tiene herramientas para sancionarlo”.

“Eso le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, nosotros ni somos Ministerio Público, ni somos sancionadores. Pero no les sorprenda que aparezcan hasta algunos diputados entre sus nombres”, comentó el panista.