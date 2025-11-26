Piperos amenazan con bloqueos en Texcoco: Piden liberación de dos compañeros detenidos

Transportistas, piperos y agricultores protestan en noviembre en todo el país.

Integrantes del grupo Transportistas Unidos Piperos se preparan para cerrar las entradas y salidas de Texcoco si la Fiscalía del Estado de México se niega a liberar a dos de sus compañeros, quienes presuntamente fueron detenidos de manera arbitraria.

Durante la clausura del pozo de agua en el rancho El Progreso, elementos de la Fiscalía mexiquense y la Guardia Nacional realizaron un despliegue que culminó con la detención de dos operadores de pipas en la comunidad de Montecillo.

Sus compañeros afirman que se trata de “gente de trabajo” y negaron que los dos transportistas detenidos estén relacionados con actividades ilegales.

Los transportistas señalaron que intensificarán las protestas y realizarán más cierres en otros accesos de Texcoco si no obtienen pronto una respuesta por parte de las autoridades estatales.

Bloqueos de transportistas genera caos vial en Texcoco

Al mediodía de este miércoles, varias pipas fueron colocadas en puntos estratégicos como la carretera Lechería-Texcoco, a la altura de Soriana, en el tramo con dirección a Ecatepec como parte de las protestas.

El tránsito por la zona se volvió lento debido al cierre parcial.

A las 14:36 horas, Guardia Nacional Carreteras informó que hay cierre parcial de circulación en la carretera Texcoco - Los Reyes y en Los Reyes - Zacatepec.

Grupos de transportistas y productores de maíz han estado protestando toda esta semana de noviembre en varios puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

Los manifestantes esperan que haya una nueva reunión con funcionarios del gobierno federal para intentar llegar a un acuerdo sobre sus demandas. Entre ellas, se pide atención a la inseguridad en las carreteras, ofrecer un mayor precio al maíz y escuchar sus objeciones sobre la reforma de la Ley del Agua.

La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó este miércoles que los agricultores se oponen a la Ley de Aguas porque hay productores que cuentan con concesiones de agua para riego y, como no la usan, la venden a gobiernos municipales, por lo que tienen ganancias de hasta 300 millones de pesos mensuales.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron luego de que los agricultores que mantenían bloqueos carreteros levantaran la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación sin lograr algún acuerdo.

Con información de Quadratín Edomex.