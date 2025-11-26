¿Quién es Juan Miguel Ramírez, el alcalde al que engañaron para tener reunión con el crimen organizado?

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, admitió haberse reunido con integrantes del crimen organizado. (Foto: Gobierno de Celaya)

Juan Miguel Ramírez, presidente municipal de Celaya, reconoció el pasado martes que al comienzo de su mandato fue llevado con engaños a una reunión con integrantes de un grupo del crimen organizado, según el alcalde, le dijeron que se reuniría con ‘empresarios’.

En una entrevista, el alcalde guanajuatense aseguró que los criminales lo llamaron asegurando que eran empresarios, y que, aunque fue invitado a tomar un café, la situación cambió una vez que comenzó la reunión.

“Sucedió antes de que tomara posesión como presidente municipal... No soy tan político, entonces si ustedes me preguntan algo, les respondo. Yo no creí que tuviera relevancia, ya pasó un año”, respondió a medios de comunicación el alcalde.

¿Quién es el alcalde Juan Miguel Ramírez?

Juan Miguel Ramírez, alcalde de Celaya, agregó que al llegar al punto acordado la dinámica cambió. Le pidieron subir solo a una camioneta, sin que pudiera llevar a la gente de su equipo de trabajo.

“Me dijeron que no cabían los acompañantes, que dejara a mi gente. Así fue como me llevaron. Cuando llegamos, me presentaron con un grupo que supuestamente eran empresarios, pero no lo eran”, narró.

Juan Miguel Ramírez, del partido Morena, sumió la presidencia municipal de Celaya en octubre de 2024. Su administración durará hasta el 2027.

En las elecciones del año pasado, Ramírez, representante de Morena, obtuvo 107 mil 723 votos, de un total de 224 mil 890 válidos, superando al candidato del PAN, Javier Mendoza Márquez, quien logró 67 mil 484.

Con su victoria, Ramírez se convirtió en el primer candidato de izquierda que llega al gobierno del municipio, poniendo fin a casi 27 años de administración panista.

En su primer mensaje como alcalde, Ramírez llamó a la unidad entre ciudadanos y trabajadores, subrayando la importancia de colaborar para alcanzar los objetivos de desarrollo y seguridad en la ciudad.

Juan Miguel Ramírez fue nombrado candidato de Morena para la alcaldía de Celaya tras el asesinato de Gisela Gaytán, quien fue atacada a balazos en su primer día de campaña.

El ahora alcalde de Celaya es doctor en Gestión Empresarial, tiene maestría en Innovación Educativa y cuenta con un diplomado en Formación de Formadores de Empresas. Además, cuenta con una licenciatura en Historia y una más en Pedagogía.

También fue catedrático de la Universidad de Guanajuato durante 15 años, y el primer rector de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra durante el periodo 2008-2012.

Según su curriculum, es cofundador del Centro del Potencial Emprendedor y exasesor en la Cámara de Diputados.

¿Qué ocurrió en la reunión del alcalde de Celaya con el crimen organizado?

Al cuestionarlo sobre lo que ocurrió en aquel encuentro, Ramírez Sánchez explicó que le pidieron dinero y posiciones en el gabinete, a lo que él se negó. También admitió que la situación se tornó “muy difícil”, pero que al final él y otro acompañante lograron salir.

El alcalde señaló que en aquel momento él se puso “muy mal” y que la persona que lo llevó reconoció que sostener esa reunión había sido un error. “Después de que salimos, me dijo: ‘Oye, nos iban a matar... te pusiste bien loco’”.