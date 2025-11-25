Alcalde de Celaya narra reunión forzada con un cártel: Le pidieron dinero y cargos en su gabinete

Alcalde de Celaya relata cómo fue llevado con engaños ante un miembros de un cártel. (Facebook Juan Miguel Ramírez Sánchez)

El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confesó este martes que al inicio de su mandato fue conducido con engaños a una reunión con integrantes de un grupo del crimen organizado, bajo el pretexto de reunirse con “empresarios”.

Durante una entrevista con N+, el alcalde Ramírez Sánchez habló sobre la violencia en Guanajuato y relató que meses atrás recibió una invitación aparentemente informal, con la promesa de un café y una plática tranquila.

Sin embargo, al llegar al punto acordado la dinámica cambió. Le pidieron subir solo a una camioneta, sin permitirle llevar a la gente de su equipo de trabajo que lo acompañaba.

“Me dijeron que no cabían los acompañantes, que dejara a mi gente. Así fue como me llevaron. Cuando llegamos, me presentaron con un grupo que supuestamente eran empresarios, pero no lo eran”, narró.

Al cuestionarlo sobre lo que ocurrió en aquel encuentro, Ramírez Sánchez explicó que le pidieron dinero y posiciones en el gabinete, a lo que él se negó. También admitió que la situación se tornó “muy difícil”, pero que al final él y otro acompañante lograron salir.

El alcalde señaló que en aquel momento él se puso “muy mal” y que la persona que lo llevó reconoció que sostener esa reunión había sido un error. “Después de que salimos, me dijo: ‘Oye, nos iban a matar... te pusiste bien loco”.

Este episodio se suma a una serie de amenazas y agresiones que, de acuerdo con el alcalde de Celaya, ha sufrido desde que asumió el cargo. Esto, luego del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía, Gisela Gaytán, semanas antes de las elecciones de 2024.

Apenas meses después de tomar posesión, indicó, asesinaron a su jefe de escoltas; además, se han registrado disparos frente a la presidencia municipal y en vehículos de miembros de su gobierno han aparecido casquillos.

A pesar de estos hechos, no hay denuncias formales por amenazas ante las autoridades. El titular de la fiscalía estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, declaró que no existe ninguna denuncia registrada hasta el momento.

Violencia en Guanajuato: Alcaldes en la mira

De acuerdo con cifras oficiales, desde 2018, el 73.4 por ciento de los ataques por violencia política se han dirigido contra aspirantes y funcionarios municipales, lo que convierte a los gobiernos locales en blancos prioritarios del crimen organizado.

En el caso de Guanajuato, operan al menos dos organizaciones criminales con poder territorial: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que según expertos en seguridad, han buscado establecer “esquemas de protección” influyendo en autoridades locales.

Ese patrón de violencia ha convertido a las presidencias municipales en cargos altamente riesgosos. Tan solo en los últimos siete años se han documentado 262 agresiones contra alcaldes, candidatos, regidores y familiares de políticos.

Alcalde de Celaya niega acuerdos con cárteles

Respecto a su decisión de mantenerse al frente del gobierno municipal, Ramírez Sánchez aseguró que aunque evaluará sacar a su familia de Celaya si la situación se agrava, él permanecerá en el cargo. “No voy a salirme”, dijo.

El alcalde también reiteró que su administración no combate directamente al crimen organizado —una tarea que afirma, corresponde al Estado y a la Federación— y que su gobierno no busca beneficios económicos ni acuerdos con los cárteles: “Mi propósito es ayudar al pueblo”, enfatizó.