Marcha de aspirantes a la UNAM: Exigen que se repita examen de manera presencial ante ‘trampa masiva’

Aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que quedaron fuera de la institución se manifiestan este lunes en Ciudad Universitaria para exigir que se repita el examen de ingreso a licenciatura esta vez de manera presencial, pues denuncian que hubo un fraude masivo en el examen en línea.

Los aspirantes se reunieron en las inmediaciones de la estación Universidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro y al grito de “no más trampas”, “examen presencial ya” y “no a la IA, sí a la solución” avanzaron hacia la Biblioteca Central.

Íker Gaytán, joven de 18 años, presentó el examen para la licenciatura en Urbanismo y aunque sacó un buen puntaje, no resultó seleccionado, por lo que dijo que la única solución es repetir el examen presencial para que la UNAM recupere credibilidad.

“Yo creo que la única solución sería repetir el examen. Si no lo hacen, pues sí, la credibilidad de la UNAM se verá muy afectada y el respeto que le tenemos, pues obviamente también, que bueno, ahorita ya le tenemos poco respeto, la verdad”, dice Iker, aspirante a la licenciatura de urbanismo.

Íker explicó que el año pasado pedían 83 aciertos para Urbanismo, una carrera generalmente de baja demanda, y este año subió a 99. Alertó también que el año pasado solo tres aspirantes obtuvieron más de 100 aciertos y en este 2026 que se realizó por primera vez el examen en línea se incrementó a 23.

“Estamos hablando de un incremento de 16 aciertos, lo cual es mucho. Yo saqué 91, entonces en los años anteriores de esta carrera hubiera quedado sin ningún problema y algo que me pareció muy interesante es que me puse a analizar los resultados del año anterior y de los 25 estudiantes que admitió la carrera y de los 180 que realizaron el examen ese año únicamente tres obtuvieron un acierto de 100 puntos o más. Y este año los aspirantes incluso fueron menos, fueron 112, los que realizaron el examen y de esos 112- 23 obtuvieron un resultado de 100 aciertos, lo cual es atípico”, indicó.

La UNAM anunció el pasado 24 de julio la suspensión provisional de la inscripción a licenciatura hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos que fue convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 presente, en los próximos días, sus conclusiones y recomendaciones.