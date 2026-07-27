Huracán ‘Genevieve’ se intensifica a categoría 5: ¿Qué estados prevén fuertes lluvias HOY?

¡Saca la sombrilla! El huracán Genevieve se intensificó la madrugada de este lunes 27 de julio a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza sobre el océano Pacífico, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aunque el ciclón Genevieve permanece lejos de las costas mexicanas y no representa un peligro directo para el país, sus desprendimientos nubosos reforzarán las lluvias en el occidente del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte más reciente de Conagua, el centro del huracán Genevieve se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de hasta 315 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Conagua precisó que, debido a su distancia y trayectoria, no se emiten recomendaciones para la población. No obstante, la circulación del sistema incrementará la probabilidad de lluvias, especialmente en Baja California Sur y otras entidades del occidente de México.

¿Qué estados esperan lluvias HOY lunes 27 de julio?

Para este lunes 27 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias de diversa intensidad en gran parte del país:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Sonora (norte y centro), Jalisco (oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur).

Sonora (norte y centro), Jalisco (oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur). Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur).

Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (este y norte), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Michoacán (este y norte), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, ya que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento en los niveles de ríos y arroyos, principalmente en las zonas donde se pronostican las precipitaciones más intensas.