259 años de arraigo, resiliencia y motor del desarrollo fronterizo

Hablar de la frontera norte de México es hablar de una tierra que se forjó desafiando la distancia, el clima y las adversidades geográficas.

En el corazón de esta región, el gobierno municipal de Miguel Alemán conmemora un hito fundamental en nuestra línea de tiempo: el 259 Aniversario de la fundación del poblado Los Guerra. Fundada originalmente un 30 de julio de 1767, esta entrañable comunidad representa no solo el origen de nuestra identidad, sino también un ejemplo vivo de la tenacidad mexicana que persiste a ambos lados de la frontera.

Para las páginas de El Financiero, esta efeméride no es un simple recordatorio del pasado; es un análisis de viabilidad, estabilidad y potencial económico regional. Los Guerra nació mucho antes de que se trazaran las líneas fronterizas actuales o de que el puente internacional de 1928 detonara formalmente el comercio con Texas. Por cierto, cada año, festejamos la apertura de este ícono cultural entre ambas naciones. Además, es esencial destacar que es el único puente de suspensión que existe entre México y EU.

Cuando este puente comenzó a operar, Miguel Alemán se llamaba San Pedro de Roma y pertenecía al municipio de Mier. A partir del 11 de octubre de 1950, Miguel Alemán se convierte en municipio libre y soberano del estado de Tamaulipas. Desde sus cimientos coloniales, ha sido un punto de confluencia para la ganadería, la agricultura y el intercambio comercial.

Celebrar casi 260 años de existencia nos obliga a reflexionar sobre cómo transformar este arraigo histórico en certidumbre y dinamismo para el porvenir económico de la gran cuenca ribereña. Hoy, la prioridad de nuestra administración de cara a estos festejos es contundente: garantizar la paz, la seguridad y la certidumbre jurídica y social para que la inversión y la prosperidad sigan echando raíces. El desarrollo económico es imposible sin tranquilidad.

Por ello, para cobijar las festividades que se llevarán a cabo en sedes emblemáticas como la Primaria “Benito Juárez”, hemos consolidado una estrecha coordinación operativa con los mandos de la Guardia Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Esta suma de esfuerzos manda una señal clara a los mercados, a nuestros paisanos y a los visitantes de la región binacional: Miguel Alemán está listo para recibir el turismo, blindar sus cadenas de valor y propiciar un entorno de sana convivencia familiar.

Los Guerra representa el espíritu inquebrantable de Tamaulipas. A pesar de los retos complejos que la geografía y los tiempos modernos nos imponen, su gente permanece de pie. Nuestra meta como gobierno municipal es continuar consolidando la infraestructura, optimizando los servicios y proyectando las ventajas logísticas de nuestra posición fronteriza para convertir la riqueza histórica en bienestar tangible. Al honrar nuestras raíces en Los Guerra, refrendamos el compromiso de construir un Miguel Alemán próspero, seguro y con visión de futuro.