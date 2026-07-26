Huracán ‘Genevieve’ alcanza categoría 4: ¿En qué estados dejará lluvias?

El huracán Genevieve aumentará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país este domingo 26 de julio, mientras que el lunes favorecerá precipitaciones en Baja California Sur y otros estados del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, a las 14:00 horas (MST) de este domingo Genevieve se ubicaba a 855 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, por lo que se mantiene como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

El ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora y los pronósticos indican que continuará fortaleciéndose durante las próximas 24 horas, antes de comenzar a debilitarse a mediados de la semana. Hasta el momento no existen vigilancias ni avisos costeros para México.

No obstante, el NHC advirtió que las marejadas generadas por Genevieve ya afectan tramos de la costa suroeste mexicana y podrían extenderse al sur de la península de Baja California entre la noche de este domingo y el lunes, con oleaje elevado y corrientes de resaca que representan un riesgo para la población.

¿Dónde provocará lluvias ‘Genevieve’?

El pronóstico de 96 horas del Sistema Meteorológico Nacional señala que, junto con el monzón mexicano, la onda tropical número 21 y otros sistemas atmosféricos, Genevieve contribuirá a mantener lluvias en buena parte del territorio nacional durante el inicio de la semana.

Se esperan lluvias puntuales intensas en distintos momentos sobre Sonora, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Colima y Tabasco, así como precipitaciones fuertes a muy fuertes en entidades del occidente, centro, sur y sureste del país.

Para este domingo, el SMN prevé:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (oeste, sur y este) y Tabasco (oeste).

Veracruz (sur), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (oeste, sur y este) y Tabasco (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur, centro y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste).

Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur, centro y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (centro y este), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (norte, centro y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (sur).

Hidalgo (centro y este), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (norte, centro y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm ): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Alertan por oleaje y posibles inundaciones

El Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, se pronostica oleaje de entre dos y tres metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como mar de fondo en el litoral del Pacífico, condiciones asociadas, en parte, a la influencia de Genevieve.