Pide hacer un frente común: EU presiona a México para imponer aranceles al acero de China

México y EUA negocian las tasas específicas y los productos que quedarían sujetos a estos aranceles como parte de un acuerdo más amplio dentro de la revisión del T-MEC.

Estados Unidos solicitó a México que replique el muro arancelario que Washington ha levantado contra el acero y el aluminio chinos, imponiendo aranceles similares a los de la Sección 232 a las importaciones provenientes de fuera de Norteamérica, según cuatro personas con conocimiento directo de las negociaciones.

El objetivo es preservar el trato preferencial para el acero producido en Estados Unidos, México y Canadá, mientras se establece una barrera arancelaria común frente a China.

Aunque se trata de una petición importante por parte de los negociadores comerciales estadounidenses, México está dispuesto a explorar la propuesta en el marco de las conversaciones para un acuerdo más amplio durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señalaron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato debido a la naturaleza privada de las negociaciones.

Las tasas específicas y los productos que quedarían sujetos a los posibles aranceles aún están en discusión, agregaron. Una de las fuentes indicó que Estados Unidos busca cerrar un acuerdo marco con México antes de que concluya el año.

¿Cómo van las negociaciones del T-MEC entre México y EU?

Estados Unidos y México han sostenido conversaciones bilaterales como parte del proceso de revisión del T-MEC. La importancia de estas negociaciones aumentó después de que Washington decidió el 1 de julio no renovar el tratado en su forma actual y, en su lugar, optó por un esquema de negociaciones permanentes con el objetivo de endurecer las reglas de origen regionales y limitar la presencia de China en Norteamérica.

Como parte de ese proceso, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, sostuvieron la semana pasada una tercera ronda de conversaciones bilaterales en la Ciudad de México. Entre los temas abordados estuvieron el acero y el aluminio, la industria automotriz, la seguridad económica, el trabajo y la agricultura.

Ambos gobiernos tienen previsto reunirse nuevamente en Washington en septiembre y han subrayado la necesidad de evitar que países ajenos al tratado se beneficien sin asumir compromisos, lo que califican como prácticas de “free-riding”.

Como parte de sus esfuerzos para avanzar en las negociaciones, México ofreció este año reducir de manera significativa sus compras de acero chino, señaló una de las personas consultadas.

Ni la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ni la Secretaría de Economía de México respondieron a solicitudes de comentarios.

¿Cómo es el arancel de EU al acero?

Actualmente, el régimen arancelario estadounidense para el acero es más amplio y severo que el mexicano.

Estados Unidos aplica un arancel de 50 por ciento, bajo la Sección 232, al acero y aluminio básicos provenientes de China y de la mayoría de otras economías. Además, cobra un arancel de 25 por ciento a diversos productos derivados y tasas menores a cierta maquinaria seleccionada.

México grava los metales con un esquema que varía según el producto. Las importaciones de acero provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales enfrentan aranceles de hasta 25 por ciento, además de algunas cuotas antidumping.

Los nuevos aranceles de México

A principios de este año, México implementó nuevos aranceles sobre aproximadamente 1,500 productos provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, una medida que afecta principalmente a las importaciones procedentes de China.

La decisión, aprobada por el Congreso mexicano el año pasado, fue interpretada como un intento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de acercar su estructura arancelaria a la de Estados Unidos.

Los productores estadounidenses de acero han solicitado a la administración del presidente Donald Trump que exija a México y Canadá adoptar medidas equivalentes a las restricciones de la Sección 232, igualando tanto los niveles de los aranceles como los productos y países cubiertos.

También pidieron establecer una regla de “melted and poured” (“fundido y colado”), que exigiría que el acero sea producido desde la etapa de fundición en Norteamérica, y no simplemente laminado o terminado en la región, para poder beneficiarse de un trato preferencial.

Además, la industria plantea elevar del 70 al 85 por ciento la proporción de acero norteamericano que los fabricantes de automóviles deben utilizar, extender las reglas sobre valor laboral a más productos intensivos en acero y restringir la inversión proveniente de economías consideradas no de mercado, como China.