¿Plan de Sheinbaum para el acero ‘ahorcará’ a China? Estos son los países afectados por el acuerdo

La presidenta Sheinbaum aseguró que se reducirán importaciones de acero para dar preferencia a la industria siderúrgica nacional.

El plan de Claudia Sheinbaum sobre la industria siderúrgica fortalece al acero en México, pero ‘ahorca’ a países como China debido a que se reducirá la importación del metal.

“Pusimos aranceles al acero que provienen de países que no tienen acuerdo comercial con México, eso limita la importación de acero”, explicó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 29 de abril.

Sergio de la Maza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), detalló que el acero utilizado en México proviene de países sin tratado comercial como China y Corea.

La mandataria agregó que hay tipos de acero especial que no se producen en el país, por lo que se seguirán importando, pero se dará preferencia a la industria nacional, por lo que la importación disminuirá.

¿Qué sabemos del plan de Sheinbaum para fortalecer la industria del acero en México?

El acuerdo con la industria siderúrgica es para fortalecer la producción nacional de acero, impulsar el empleo y reducir la dependencia de importaciones, en línea con el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el Gobierno mexicano logró un acuerdo de colaboración entre el sector público y la industria del acero y de la construcción, con el objetivo de “desarrollar los mecanismos que garanticen el fortalecimiento del empleo, el crecimiento económico y la industrialización de nuestro país”.

Buenrostro explicó que el convenio contempla tres ejes: contrataciones públicas, financiamiento para infraestructura y compromisos vinculados a programas de vivienda.

“El Gobierno acuerda tomar varias acciones para el fomento de la industria siderúrgica mexicana”, señaló Buenrostro, al destacar que las compras públicas buscarán garantizar “abasto, calidad, precios justos y por lo tanto fomento de la industria”.

Ebrard destaca el valor de la industria del acero en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó la relevancia estratégica del sector al afirmar que se trata de “una industria extraordinariamente importante para la autonomía, para yo diría, hasta la seguridad de nuestra cadena productiva”.

Ebrard añadió que la siderurgia mexicana provee insumos esenciales para casi todas las cadenas industriales y sostuvo que el objetivo del acuerdo es que “lo preferente es comprar lo que se puede usar. No nada más el precio, importa mucho dónde se hace”.

El excanciller señaló que es importante “primero ver lo que hacemos aquí en nuestro país” y resumió que el acuerdo busca que “México importe menos y produzca más”.

Sergio de la Maza calificó el acuerdo como “un paso decisivo para fortalecer a nuestro sector, elevar el contenido nacional y avanzar en la sustitución de importaciones”.

El presidente de Canacero aseguró además que el convenio permitirá respaldar “cerca de 90 mil empleos directos” y dar certidumbre a inversiones.

El Gobierno y 19 instituciones públicas, junto con tres cámaras empresariales, asumieron el compromiso de fortalecer la industria siderúrgica mexicana.

*Con información de EFE