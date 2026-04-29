Maru Campos confirma que recibió resultados de investigación sobre agentes de EU: ‘Sigue la indagación’

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, confirmó que recibió los primeros resultados de la investigación sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

Informó que la Unidad Especializada para esclarecer este hecho le entregó los primeros avances de la indagatoria, aunque no ofreció detalles.

“Quiero confirmarles que, ante los señalamientos, las investigaciones de la Unidad Especializada de estos hechos siguen en su curso (...) el día de ayer reportó sus primeros resultados y continúa con la indagación”, compartió desde un evento en Delicias.

Reiteró que coadyuvarán con la Fiscalía General de la República (FGR), que de forma paralela realiza una investigación sobre este caso. Se comprometió a otorgar “la información necesaria” para esclarecer lo ocurrido el 19 de abril, cuando murieron dos agentes de la CIA y Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Unidad Especializada responsabiliza a agente fallecido como enlace de la CIA

El 27 de abril, Wendy Paola Chávez Villanueva, fiscal de la Mujer y encargada de la investigación sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo, adelantó que Oseguera Cervantes habría sido el enlace con la agencia estadounidense.

Confirmó que en el operativo del 19 de abril en Morelos había cuatro agentes de la CIA, quienes vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación y cubrieron sus rostros para evitar ser detectados.

La hipótesis que presentó Chávez Villanueva genera interrogantes ante la imposibilidad de conocer la versión de Oseguera Cervantes y de que pueda defenderse ante los señalamientos oficiales.

“La inclusión de las personas extranjeras en el convoy no fue reportada a los mandos superiores; su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa, salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad personal”, informó la fiscal en conferencia de prensa.

Chávez Villanueva dijo que solicitó al consulado de Estados Unidos información sobre la identidad de las personas extranjeras, así como los cargos que ocupan. Hasta el momento, el embajador de EU en México no emitió ninguna declaración.

Gobierno federal no desistirá hasta aclarar participación de agentes de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la investigación sobre la participación de los agentes de la CIA continuará pese a que César Jáuregui Moreno dimitió de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

“Tiene que seguir investigando, tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando”, comentó en la mañanera del 28 de abril.

Hasta el momento, la versión oficial señala que uno de los agentes de la CIA que falleció ingresó al país como turista y el segundo utilizó una visa diplomática.