Clima en Jalisco: Jueves 30 de abril ‘quemará’ con temperaturas de hasta 37°C en Guadalajara

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para este jueves 30 de abril presentará temperaturas de hasta 36°C. La región tendrá un ambiente caluroso con cielo medio nublado, debido a una onda de calor nacional que afecta al interior del país.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la ZMG de Jalisco?

Guadalajara tendrá una temperatura mínima de 15.3°C y una máxima de 36.0°C. Actualmente, el centro de la ciudad marca 33.7°C. Sus municipios vivirán un día de intenso calor, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Zapopan también tendrá una mínima de 15.3°C y una máxima de 36.0°C. Sus municipios, como el centro, registran 33.6°C. La población debe tomar medidas para mitigar los efectos del calor intenso durante el día.

¿Habrá lluvias o cambios en el clima de Jalisco hoy?

San Pedro Tlaquepaque espera mínimas de 15.7°C y máximas de 36.0°C. Sus municipios registran 33.7°C actualmente. La jornada será calurosa, similar a otras ciudades de la ZMG, con poca variación térmica.

Tonalá registrará una mínima de 16.3°C y una máxima de 36.0°C. Sus municipios marcan 33.8°C. Este municipio tiene la mínima más alta de la ZMG, indicando un amanecer más cálido en comparación con sus vecinos.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Jalisco?

La ZMG tendrá un cielo medio nublado durante este jueves. La humedad se mantendrá en 0%, acentuando la sensación de calor y sequedad en el ambiente. El viento soplará a una velocidad moderada de 7 km/h en toda la región.

Esta onda de calor en Jalisco es parte de una circulación anticiclónica sobre el interior del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Genera un ambiente muy caluroso y mantiene una baja probabilidad de lluvia en diversas entidades.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:jueves 30 de abril: Máxima de 37°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.viernes 1 de mayo: Máxima de 37°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.sábado 2 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor persistirá en la ZMG. Las temperaturas máximas seguirán altas, con un ligero descenso a 34°C el sábado. Las noches se mantendrán cálidas, con mínimas que no bajan de los 14°C en la zona.

¿Hay alertas climáticas o recomendaciones oficiales?

Es fundamental mantenerse bien hidratado ante las altas temperaturas. Beba agua constantemente, incluso sin tener sed. Evite bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que pueden acelerar el proceso de deshidratación del cuerpo.

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