Feria de la Barbacoa en Xochimilco 2026: Fecha, actividades, cómo llegar y todos los detalles del evento

Aunque la entrada a la Feria de la Barbacoa es gratuita, se recomienda llevar dinero en efectivo. (Foto: Cuartoscuro/Pexels/Imagen generada con IA Gemini)

Comerse un taco de barbacoa, con cilantro, cebolla y salsa, acompañado de un consomé con jugo de limón es un manjar; pero ¿te imaginas poder probar este platillo preparado de distintas formas mientras disfrutas de actividades artísticas?

Este sueño foodie es posible en la Ciudad de México con la Feria de la Barbacoa 2026, un evento que celebra esta preparación y que, además, contará con una zona especial para la venta de artesanías.

Lo mejor es que, al igual que otras ferias gastronómicas, la entrada al evento —que se realizará en la alcaldía Xochimilco— es gratuita, por lo que podrás destinar tu dinero a probar distintos platillos o adquirir algunos productos.

La Feria de la Barbacoa se realiza a lo largo de 10 días. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro / ilustrativa)

Feria de la Barbacoa 2026: ¿Cuándo es el evento en Xochimilco?

¡No será solo un día! La Feria de la Barbacoa 2026 está programada para realizarse durante diez días: inicia el viernes 1 de mayo y concluye el domingo 10 de mayo.

La alcaldía Xochimilco informó que la sede del evento estará junto a la Escuela Nacional Preparatoria N° 1 ‘Gabino Barreda’ de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fecha: del 1 al 10 de mayo

del 1 al 10 de mayo Sede: junto a la Prepa 1

La entrada es gratuita, por lo que no es necesario adquirir boletos. Sin embargo, se recomienda llevar efectivo, ya que los alimentos y las artesanías tienen costo.

¿Qué habrá en la Feria de la Barbacoa 2026?

Como es de esperarse, el principal atractivo de la Feria de la Barbacoa en Xochimilco será la oferta gastronómica. No solo se podrá disfrutar de este platillo tradicional, también habrá otras opciones.

De acuerdo con la alcaldía, se contará con un área gastronómica donde, en ediciones anteriores, se han ofrecido tacos dorados, pancita, carnitas, mixiotes e incluso postres.

Además, el cartel del evento indica que participarán productores de la región y artesanos que ofrecerán sus creaciones a los visitantes. La oferta cultural también tendrá un papel importante.

Durante la Feria de la Barbacoa 2026 habrá presentaciones artísticas y culturales a lo largo de los 10 días, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la cartelera completa.

La alcaldía añade que también habrá actividades de equinoterapia, por lo que los asistentes podrán convivir con caballos. “Es un evento pensado para que toda la familia se divierta en grande”, indicaron las autoridades.

¿Cómo llegar a la Feria de la Barbacoa 2026?

Este evento se realizará a un costado de la Escuela Nacional Preparatoria N° 1, ubicada en avenida de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama s/n, en la colonia Potrero de San Bernardino, Xochimilco.

La forma más sencilla de llegar es en transporte público: la Línea 5 del Metrobús te deja a unos pasos; solo debes bajar en la estación Preparatoria 1.

Al descender, camina una cuadra sobre la avenida Paseo de la Noria y cruza la calle Prolongación Ignacio Aldama. Ahí verás la escuela de la UNAM y, a un lado, la feria.