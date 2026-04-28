¿Por qué Maru Campos no irá a reunión con comisiones del Senado? ‘Le rindo cuentas a Chihuahua’

PAN y Morena chocaron en el Senado por la comparecencia de Maru Campos. La gobernadora fue llamada a explicar por qué agentes de EU participaron en un operativo en el estado.

Se acabó el ‘dramón’... por ahora: La gobernadora Maru Campos no irá al Senado para reunirse con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad por el caso de agentes de EU en Chihuahua.

“No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio. Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”, dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

La gobernadora fue citada a comparecencia para explicar por qué agentes de EU (presuntamente de la CIA) participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

El caso fue destapado después de que César Jauregui, quien renunció a la Fisscalía de Chihuahua, informó que Pedro Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, murió en un accidente automovilístico acompañado de dos agentes de Estados Unidos

Ese dato desencadenó una serie de cuestionamientos sobre si el Gobierno de Donald Trump estaba violando la Ley de Seguridad Nacional al participar en operativos contra el crimen organizado en suelo mexicano.

¿Qué dice el oficio que Maru Campos mandó al Senado?

Maru Campos hizo oficial la cancelación al Senado en un oficio en el que remarcó que “mi actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública”.

La gobernadora de Chihuahua ordenó la creación de un grupo para investigar la participación de agentes de EU en el operativo contra un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal. La pesquisa concluyó que el responsable de esta colaboración (que violó la Ley de Seguridad Nacional) fue Pedro Oseguera Cervantes.

“Por todo lo anterior, a fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, detalló la gobernadora.