Crean unidad especial para investigar la muerte de agentes de la CIA y operativo en Chihuahua

La gobernadora Maru Campos anunció una unidad especial para investigar el operativo en El Pinal y la muerte de cuatro agentes.

Tras crear una unidad que investigará tanto el operativo contra laboratorios de drogas sintéticas como el accidente en que fallecieron dos agentes estatales y dos agentes de la CIA, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, impuso una censura a su gabinete para hablar sobre el tema hasta que haya información concluyente.

La nueva unidad especializada estará encabezada por la Fiscal de la Mujer, Wendy Paola Chávez Villanueva, quien “informará oportunamente a la opinión pública sobre los avances y resultados de las investigaciones”.

Campos reveló que “con el propósito de salvaguardar la integridad de las indagatorias, no se emitirán pronunciamientos adicionales sobre el curso de las mismas hasta contar con información concluyente”.

Desde Palacio de Gobierno, la jefa del Ejecutivo Estatal anunció la creación de una Unidad Especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril del año en curso, relacionados con el operativo que derivó en el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país.

Maru Campos informó que, tras la reunión sostenida con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, se determinó fortalecer los mecanismos de investigación y transparencia en torno a este caso.

“El Gobierno del Estado ha instruido la creación inmediata de una Unidad Especializada, que tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación relacionadas tanto con el desmantelamiento del narco laboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, como con los hechos en los que perdieron la vida cuatro personas”, señaló la jefa del Ejecutivo.

Refirió que esta decisión responde a la relevancia del caso y tiene como objetivo garantizar total transparencia, recabar toda la información disponible y dar claridad a los acontecimientos.

Designan a la Fiscal de la Mujer, Wendy Chávez, para investigar el caso

Para encabezar esta Unidad Especializada, la gobernadora designó a la abogada Wendy Paola Chávez Villanueva, actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Subrayó que la trayectoria de la fiscal Chávez “garantiza objetividad, profesionalismo y rigor en el esclarecimiento de los hechos”.

Y agregó que la fiscal Wendy Chávez, dentro del marco de sus atribuciones legales, informará oportunamente a la opinión pública sobre los avances y resultados de las investigaciones.

Resaltó que “con el propósito de salvaguardar la integridad de las indagatorias, no se emitirán pronunciamientos adicionales sobre el curso de las mismas hasta contar con información concluyente”.

“El Gobierno del Estado de Chihuahua seguirá trabajando con toda la determinación para enfrentar la amenaza de la delincuencia y evitar que las drogas lleguen a nuestras comunidades”, apuntó..

“Mantendremos una colaboración permanente con todas las instituciones para asegurar la paz, el estado de derecho y la libertad de las y los chihuahuenses”, expresó.

La mandataria destacó que el desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal representa un golpe contundente a las estructuras criminales, al impactar directamente sus finanzas y evitar la distribución de millones de dosis de drogas.

“Esto se traduce en menos adicciones, menos violencia asociada al narcomenudeo y una mayor protección para nuestras familias. Vamos a redoblar esfuerzos para seguir dando resultados”, concluyó.