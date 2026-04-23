Chihuahua bajo el fuego del narco: Queman negocios y retan a autoridades tras aseguramiento de rancho

Un enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados se registró en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, lo que derivó en un amplio operativo y bloqueos en Aldama.

Un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad en la región fronteriza de Ojinaga, Chihuahua desencadenó una serie de hechos violentos que incluyeron enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios en distintos puntos del área.

La movilización inició la tarde del miércoles, cuando personal aéreo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua detectó vehículos con hombres armados en una zona rural conocida como El Pueblito. A partir de esa localización, se activó un operativo en tierra con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

En el transcurso de la intervención, las autoridades ubicaron un predio donde presuntamente se resguardaban unidades y armamento. Al intentar asegurar el lugar, se registró una agresión contra los elementos, lo que derivó en un intercambio de disparos y una persecución en caminos de la zona.

Sicarios incendian negocios y viviendas en Ojinaga

Posteriormente, se reportaron acciones atribuidas a grupos delictivos en distintos puntos cercanos.

En la vía que comunica Aldama con Ojinaga, fue bloqueada la circulación mediante un autobús, mientras que en el área urbana de Aldama se registró el incendio de un establecimiento comercial. También se informó sobre siniestros en viviendas de comunidades cercanas, sin que hasta el momento exista una cifra oficial de afectaciones.

Además, ciudadanos señalaron que en carreteras de la región se presentaron robos de vehículos bajo amenazas con armas largas. De acuerdo con estos reportes, los responsables interceptaban a conductores para despojarlos de unidades recientes.

Tras los hechos, las autoridades estatales intensificaron la presencia de seguridad en puntos estratégicos, incluyendo accesos hacia la ciudad de Chihuahua.

En uno de los tramos carreteros se retiraron objetos utilizados para dañar neumáticos y se establecieron filtros de revisión, como parte de las medidas para restablecer el control en la zona.