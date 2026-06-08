Sasha, la perra Husky que mordió el rostro de un niño en Chihuahua, no será sacrificada

Activistas defendieron la vida de Sasha, la perra que atacó a un niño en la Feria del Libro de la Frontera.

Autoridades descartaron que Sasha, una perra Husky que mordió a un niño de cinco años durante la Feria del Libro de la Frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, sea sacrificada. El can permanece bajo resguardo.

El incidente ocurrió el pasado 28 de mayo en el Centro Cultural Paso del Norte, cuando el menor sufrió graves lesiones en el rostro tras ser mordido por Sasha, por lo que fue hospitalizado y requerirá cirugías reconstructivas, según informaron sus padres.

A raíz del ataque, la familia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Chihuahua para exigir que el propietario del animal cubra los gastos médicos derivados de las lesiones.

Tras el ataque, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) resguardó a la husky para cumplir con un periodo obligatorio de observación de 10 días, conforme al protocolo sanitario aplicable en casos de mordedura, con el objetivo de descartar enfermedades como la rabia y determinar las acciones legales correspondientes.

Ante la presión pública, el coordinador de Comunicación Social del municipio, Carlos Nájera, informó que Sasha no será sacrificada, ya que durante el periodo de observación no se ha detectado un comportamiento agresivo sistemático.

Sin embargo, el caso ha generado versiones encontradas sobre cómo ocurrió la agresión. Alejandro Alcocer Herrera, dueño de Sasha, sostiene que la perrita reaccionó de manera defensiva después de que el menor presuntamente la hostigara, jalándole las orejas e intentando tocarle un ojo. Aseguró que el animal permanecía tranquilo durante el evento hasta que fue provocado por el niño.

En contraste, los padres del menor rechazan esa versión. Señalan que su hijo únicamente quiso acariciar a la perrita y que el ataque ocurrió cuando se acercó para despedirse de ella antes de retirarse del lugar.

Asimismo, aclararon que nunca han solicitado el sacrificio del animal y que consideran responsable al propietario por no controlar adecuadamente a la mascota. También afirman que Alcocer no se ha presentado para cubrir los gastos médicos del menor.

Animalistas defienden la vida de Husky

El caso provocó una fuerte movilización en redes sociales, donde los hashtags #JusticiaParaSasha y #SashaConVida se volvieron tendencia.

Activistas y ciudadanos han impulsado campañas para evitar el sacrificio del animal, argumentando que su reacción pudo haber sido consecuencia del comportamiento del menor y no de una conducta agresiva habitual.

Nájera precisó que la perrita tampoco será entregada a su dueño debido a que este no ha cubierto los gastos médicos del menor ni presentó la cartilla de vacunación cuando fue requerida.

La directora de la DABA, Alma Arredondo Salinas, confirmó que el animal continúa bajo resguardo mientras se desarrolla el proceso legal.

La funcionaria aseguró que el propietario tampoco presentó un certificado que acreditara a Sasha como animal de apoyo emocional y afirmó que, durante una visita al domicilio del dueño, encontraron al perro en condiciones deficientes de higiene.