Muere hombre por rabia humana en Colima; es el segundo caso en el país en 15 días

Un hombre originario de Tonila, Jalisco, falleció en el estado de Colima a causa de rabia humana, confirmaron autoridades sanitarias este jueves 28 de agosto.

Se trata del segundo caso registrado en el país en menos de quince días, lo que encendió las alertas epidemiológicas por el resurgimiento de esta enfermedad mortal.

¿Cómo se contagió de rabia el paciente?

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, el paciente sufrió una agresión por parte de un animal a mediados de mayo en su entidad de origen. Aunque presentó síntomas como cansancio y entumecimiento en la zona de la mordida, no buscó atención médica inmediata.

Fue hasta el 7 de agosto que acudió a un hospital privado en Colima, tras desarrollar síntomas neurológicos severos. Ahí se inició el protocolo correspondiente por sospecha de rabia humana.

Diez días después, el 17 de agosto, ingresó en estado crítico al Hospital General de Zona 1 del IMSS ordinario, donde murió tras algunos días de atención médica intensiva.

Las autoridades aclararon que, aunque el fallecimiento ocurrió en Colima, el caso se adjudica epidemiológicamente al estado de Jalisco, por ser el lugar donde ocurrió la agresión del animal que originó el contagio.

¿Cuántos casos de rabia humana van en el 2025?

Este caso representa el segundo fallecimiento por rabia humana confirmado en México en lo que va del mes, un hecho inusual dada la baja incidencia de esta enfermedad en años recientes. En Colima, la última vez que se registró un caso de rabia humana en un residente fue en 1987.

Ante estos hechos, la Secretaría de Salud colimense reiteró el llamado a la ciudadanía para reforzar la vacunación antirrábica en animales de compañía y de producción, ya que se mantiene la circulación del virus en territorio nacional, como lo advirtió el aviso epidemiológico federal emitido en enero de 2023.

“La vacunación oportuna es la forma más eficaz de cortar la cadena de transmisión del virus”, señaló la dependencia, e indicó que la aplicación de la vacuna puede realizarse desde el primer mes de edad en perros y gatos, así como en hembras gestantes o lactantes, sin representar riesgos.

¿Cuáles son los síntomas en caso de contraer la rabia?

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central. Se transmite comúnmente por mordeduras de animales infectados o por contacto de su saliva con heridas abiertas o mucosas.

Sus primeras manifestaciones incluyen:

Fiebre

Malestar general

Hormigueo en el área de la mordida.

Conforme avanza, los síntomas se agravan hasta provocar alteraciones neurológicas severas y la muerte, si no se trata a tiempo.

Las autoridades reiteraron la importancia de acudir de inmediato a los servicios de salud tras una agresión animal y no subestimar los síntomas iniciales. La atención médica temprana y la aplicación del tratamiento postexposición pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.