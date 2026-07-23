¿Cómo inició la polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os?: ‘Jamás pensé recibir amenazas de muerte’

Belinda aseguró que siente respeto y admiración por Kenia Os, negó cualquier rivalidad con la cantante y pidió poner un alto a los ataques que se han generado en redes sociales. [Fotografía. Cuartoscuro]

Las recientes declaraciones de Belinda sobre la colaboración que prepara con Danna desataron una intensa discusión entre los seguidores de ambas artistas y los de Kenia Os, quien recientemente rompió su relación con Peso Pluma.

Lo que comenzó como un comentario sobre sus próximos proyectos derivó en una ola de acusaciones que escaló al grado de que la artista, quien participó en la inauguración del Mundial 2026, denunció haber recibido amenazas de muerte.

La controversia llevó a Belinda a aclarar sus palabras y condenar los ataques en su contra. Horas después, Danna también compartió un mensaje en el que pidió detener el discurso de odio y recordó que “hay lugar para todas” dentro de la industria musical.

¿Qué dijo Belinda que desató la polémica?

Todo comenzó durante una entrevista en la que Belinda habló del tema que prepara junto con Danna. La cantante afirmó que en México nunca se habían reunido “dos pop stars” para lanzar una colaboración, al tiempo que señaló que en muchas ocasiones “los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata en redes sociales, donde cientos de usuarios interpretaron que la artista ignoraba la colaboración que lanzó en 2024 con Kenia Os, Jackpot, además de minimizar la trayectoria de la intérprete sinaloense.

En cuestión de horas, la conversación se trasladó a plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de seguidores comenzaron a debatir sobre los comentarios de Belinda.

Los seguidores de Kenia Os aseguraron que las declaraciones de Belinda desconocían ese proyecto y alimentaron nuevamente los rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambas artistas. Esta versión también se reforzó con un video grabado durante un partido del Mundial 2026, en el que algunos usuarios afirmaron que ambas se ignoraron.

Sin embargo, ninguna de las dos cantantes ha confirmado la existencia de un conflicto personal.

Belinda Belinda y Kenia Os habían colaborado en 2024 en la canción titulada 'Jackpot' (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

Belinda denuncia amenazas de muerte y aclara sus declaraciones sobre Danna y Kenia Os

Ante la magnitud de la controversia, Belinda, a través de su grupo de chat en Instagram, aseguró que nunca buscó hacer menos a Kenia Os ni a ninguna otra artista.

“Jamás pensé recibir amenazas de muerte por algo que jamás dije con la intención que están interpretando”, escribió la cantante.

Belinda, quien estuvo en la fiesta de XV de un proveedor de Pemex, explicó que sus declaraciones hacían referencia únicamente al proyecto que prepara con Danna, ya que ambas comenzaron sus carreras desde niñas y comparten una historia similar dentro de la industria del entretenimiento.

También reiteró que siente respeto y admiración por Kenia Os, negó cualquier rivalidad con la cantante y pidió poner un alto a los ataques que se han generado en redes sociales.

“No quiero que esto siga creciendo. Nunca ha sido mi intención hacer sentir menos a ninguna mujer; al contrario, siempre he apoyado el talento femenino”, expresó.

¿Qué respondió Danna sobre la polémica?

De igual manera, Danna compartió un comunicado en sus historias de Instagram dirigido a sus seguidores.

La intérprete explicó que, como muchas mujeres dentro de la industria musical, enfrenta diariamente críticas, burlas y comparaciones.

“Trabajo en una industria donde yo, como mujer, al igual que muchas de mis compañeras, todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones. Cancelar, acosar o amedrentar solo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido”, escribió.

Asimismo, pidió a sus seguidores no participar en campañas de odio contra ella o contra otras artistas.

“Los invito a que, si se encuentran en internet con cualquier tipo de contenido negativo hacia mi persona o mis compañeras, hagan caso omiso o respondan desde el respeto; no seamos partícipes en alimentar narrativas de odio”, señaló.

Danna también afirmó que “hay lugar para todas” y aprovechó el mensaje para confirmar que la colaboración con Belinda continúa en marcha y será presentada próximamente.

Hasta el momento, Kenia Os es la única de las tres artistas que no se ha pronunciado sobre la polémica generada entre los fandoms ni sobre las críticas dirigidas a Belinda.