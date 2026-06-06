¡ES OFICIAL! Kenia Os y Peso Pluma anuncian su ruptura: ‘Terminó con amor y respeto’

La pareja compartió un comunicado en sus redes sociales para responder a los rumores sobre su separación. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

Luego de días de rumores sobre la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma, los cantantes de ‘Tommy & Pamela’ confirmaron su separación a través de un comunicado que compartieron en redes sociales.

Las especulaciones comenzaron después de que la pareja dejó de compartir contenido en redes sociales y aumentaron cuando la cantante Kenia Os lloró durante uno de los conciertos que ofreció en Monterrey.

No obstante, fue hasta la mañana de este 6 de junio cuando los artistas compartieron un comunicado conjunto en el que confirmaron que decidieron poner fin a su noviazgo, el cual habían hecho público el año pasado.

Kenia Os y Peso Pluma anunciaron su ruptura la mañana de este sábado. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué pasó entre Kenia Os y Peso Pluma? Así confirmaron su ruptura

Con el hermetismo que los ha caracterizado desde el inicio de su relación, Peso Pluma y Kenia Os no dieron detalles sobre los motivos que los llevaron a separarse, ya que únicamente informaron que la ruptura ocurrió en los mejores términos.

“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, dice el comunicado, en el que también agradecieron el cariño que recibieron durante su noviazgo.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos el cariño”, indicaron. Por ello, tanto la empresaria como el cantante de corridos tumbados pidieron respeto en este momento.

¿Cuánto duraron Kenia Os y Peso Pluma? Así fue su relación

Kenia Os y Peso Pluma se conocieron gracias a una colaboración musical, ya que coincidieron durante la grabación del video de ‘Tommy & Pamela’, según relató la intérprete de ‘Malas decisiones’ en una entrevista con la periodista Adela Micha.

La artista explicó que desde el inicio ambos sintieron una conexión especial; sin embargo, la relación se mantuvo profesional en todo momento: “No hubo nada, pero se sentía la energía”, comentó Kenia Os.

Durante la grabación del video ambos estaban sumamente nerviosos, hasta que en las últimas tomas Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, decidió hablar con la cantante.

Peso Pluma y Kenia Os se conocieron en el video de 'Tommy & Pamela'. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Casi no hablamos en el video, solo estábamos nerviosos. Veía que la pierna se le movía y yo fingía que no estaba nerviosa (...) en las últimas tomas de la camioneta me dijo: eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así, esto no me pasa”, recordó la artista.

A pesar de ello, no sucedió nada ni en ese momento ni meses más tarde cuando coincidieron en Dallas. Fue hasta que Peso Pluma respondió una de las historias de la cantante que acordaron verse.

“Nos quedamos de ver para conocernos y pues aquí estamos un año después”, dijo hace cuatro meses durante la conversación con Adela Micha.

Su relación se hizo pública después de que ambos se dejaron ver juntos en diferentes eventos, como el Super Bowl. Aunque mantuvieron los detalles del romance en privado, solían compartir videos y fotografías juntos. Kenia aseguró que desde el inicio ambos sentían una profunda admiración mutua.

“Antes de conocernos había una admiración gigante por la persona, por el artista y por todo lo que había hecho en su carrera y ahora más que lo conozco como ser humano, como persona”, comentó.