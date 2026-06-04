Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez se somete a una cirugía: ‘Un aneurisma por el cigarro’

Manuel 'El Flaco' Ibáñez contó que fue hospitalizado por un problema de salud. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez enfrentó un nuevo problema de salud por el cual se sometió a una cirugía que, según sus propias declaraciones, estaría relacionada con el consumo de cigarro.

El actor de Vecinos se encuentra en recuperación luego de una intervención quirúrgica exitosa, programada después de que el padecimiento fue descubierto durante una revisión médica de rutina.

Manuel 'El Flaco' Ibáñez tuvo un aneurisma que requirió de una intervención quirúrgica. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué operaron a Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

‘El Flaco’ Ibáñez se realizó un estudio para conocer el estado de su colon y, durante los análisis, los médicos detectaron un problema en el sistema circulatorio que pudo derivar en complicaciones más graves de no ser atendido oportunamente.

“Me acaban de operar de un aneurisma. Mi recuperación va bien, estuve en un hospital, yo los odio porque no te dejan dormir, porque siempre va una enfermera a verte, es horrible”, declaró en un encuentro con los medios, donde no especificó la zona donde localizaron el padecimiento.

De acuerdo con el actor de telenovelas mexicanas, el problema de salud estaría relacionado con el tabaquismo, hábito que ha mantenido durante gran casi toda su vida. Sin embargo, reconoció que dejar de fumar cigarro no es sencillo ni está en sus planes debido a que lleva cerca de seis décadas haciéndolo.

¿Qué problemas de salud ha tenido ‘El Flaco’ Ibáñez?

La reciente operación por un aneurisma no es el único problema de salud que ha enfrentado Manuel Ibáñez en los últimos años. En 2025, el actor perdió una cantidad considerable de masa muscular.

En aquel momento, explicó que el desgaste fue consecuencia de diversos factores relacionados con la edad y con algunos padecimientos propios del envejecimiento. Aunque descartó encontrarse en una situación crítica, reconoció que el cambio físico fue evidente y tuvo que seguir recomendaciones médicas para recuperar fuerza y estabilidad.

¿Quién es Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

Manuel Ibáñez Martínez, mejor conocido como ‘El Flaco’ Ibáñez, es un actor y comediante. Nació el 17 de octubre de 1946 en la Ciudad de México y cuenta con una trayectoria artística de más de cinco décadas en cine, teatro y televisión.

Su popularidad creció gracias a personajes cómicos. A lo largo de su carrera participó en programas La escuelita VIP, Mujer, casos de la vida real y Hasta que el dinero nos separe y diversas emisiones humorísticas que marcaron época.

Las nuevas generaciones también lo identifican por su participación en el programa Vecinos, donde interpreta a Jorjais, uno de los personajes más queridos de la serie.

Gracias a su extensa trayectoria, ‘El Flaco’ Ibáñez es considerado una de las figuras más representativas de la comedia en México.

¿Qué es un aneurisma?

Un aneurisma es una dilatación o abultamiento anormal que se forma en la pared de una arteria debido al debilitamiento del vaso sanguíneo. Aunque puede desarrollarse en distintas partes del cuerpo, es más frecuente en la aorta, la principal arteria que transporta sangre desde el corazón, y en los vasos sanguíneos del cerebro.

De acuerdo con MedlinePlus, en muchos casos no se presentan síntomas durante años y suelen detectarse de manera incidental cuando los pacientes se someten a estudios médicos por otros motivos. Sin embargo, si aumenta de tamaño o se rompe, puede provocar hemorragias internas graves e incluso poner en riesgo la vida de la persona.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la hipertensión arterial, el colesterol elevado, antecedentes familiares y el tabaquismo. De hecho, fumar durante largos periodos puede debilitar las paredes de las arterias y favorecer la aparición de este tipo de padecimientos cardiovasculares.

El tratamiento depende del tamaño, la ubicación y el riesgo de ruptura del aneurisma. En algunos casos basta con vigilancia médica periódica, mientras que en otros es necesaria una intervención quirúrgica para reparar la arteria afectada y evitar complicaciones mayores.