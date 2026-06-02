Jorge Ortiz de Pinedo fue hospitalizado de emergencia: ‘Una arteria estaba a punto de cerrarse’

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que fue sometido a una angioplastia luego de que los médicos detectaran una arteria a punto de cerrarse. (Foto: IA / Cuartoscuro.com)

Hace unos días, el actor Jorge Ortiz de Pinedo desmintió rumores de su muerte. Su salud es motivo de preocupación constante, ya que ha sido delicada en los últimos años y acaba de ser hospitalizado de emergencia.

El comediante de Una familia de 10 explicó en un breve encuentro con la prensa que en días pasados estaba en Monterrey, Nuevo León, visitando a su hijo y a sus nietos. De pronto, se sintió mal: “Fui al médico, tenía cierto mareo que me sentí medio raro”.

¿Por qué hospitalizaron a Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo relató su estancia en el hospital el pasado 25 de mayo: “Me hicieron el electro, que le hacen a todos los viejos, tengo 78 años, y de ahí me hicieron un ecocardiograma. Dijeron ‘hay que investigar’. Algo estaba raro. Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse, entonces me hicieron una angioplastia y heme aquí”, relató.

La angioplastia es un procedimiento médico utilizado para restablecer el flujo sanguíneo cuando una arteria se encuentra estrecha o bloqueada. De acuerdo con información de MedlinePlus y Mayo Clinic, suele emplearse para tratar obstrucciones en las arterias coronarias, que son las encargadas de llevar sangre y oxígeno al corazón.

El procedimiento se realiza mediante un catéter, un tubo delgado que se introduce a través de un vaso sanguíneo del brazo, la muñeca o la ingle. En la punta del catéter se encuentra un pequeño globo que se guía hasta la zona afectada. Una vez ubicado en el punto de la obstrucción, el globo se infla para comprimir la acumulación de placa contra las paredes de la arteria y ampliar el espacio por donde circula la sangre.

El actor de 78 años aseguró que se encuentra estable tras la intervención cardiovascular realizada en Monterrey. (Foto: Cuartoscuro.com) (Andrea Murcia Monsivais)

La angioplastia puede realizarse de manera programada para tratar enfermedades de las arterias coronarias o como una intervención de emergencia cuando existe riesgo de daño al corazón. Aunque mejora la circulación sanguínea, los especialistas señalan que no elimina la causa de fondo de las obstrucciones, por lo que suele complementarse con medicamentos, seguimiento médico y cambios en el estilo de vida.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo?

El actor Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que la atención oportuna fue fundamental y aseguró que actualmente se encuentra recuperado del procedimiento con tratamiento: “Estoy bien. Estoy muy contento”, dijo despreocupado.

El productor explicó que suele atender cualquier síntoma tan pronto aparece, una práctica que considera indispensable debido a los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

“Cada vez que un doctor me dice: ‘Tienes esto’, le digo: ‘Quítame eso’ (...) Yo luego luego me atiendo. En cuanto siento algo, voy al médico. Me tengo que cuidar mucho porque mi situación física es delicada, entonces me tengo que estar cuidando”, comentó.

El productor y comediante destacó la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma para prevenir complicaciones mayores. (Foto: Cuartoscuro.com) (Mario Jasso)

Asimismo, insistió en la importancia de las revisiones médicas periódicas, especialmente entre los adultos mayores: “La gente de cierta edad tenemos que checarnos siempre”.

Además de hablar sobre su recuperación, Ortiz de Pinedo compartió que atraviesa una etapa activa en el terreno profesional: actualmente produce No te vayas sin decir adiós, gira de despedida de Juan Ferrara, a quien describió como una de las figuras más destacadas de su generación por mantener una trayectoria de seis décadas en la actuación.

Durante la conversación también fue cuestionado sobre la posibilidad de realizar una bioserie basada en su vida. El actor rechazó esa opción y argumentó que muchas producciones de este tipo terminan idealizando historias personales o eliminando los momentos difíciles.

Jorge Ortiz de Pinedo explicó que un cateterismo permitió detectar a tiempo el problema cardiovascular que requirió atención médica inmediata. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

Además, consideró que no sería correcto involucrar públicamente a personas que formaron parte de su pasado y que actualmente tienen sus propias familias; sin embargo, no descartó escribir un libro de anécdotas sobre las experiencias acumuladas durante más de 70 años de trabajo en la industria del entretenimiento.

Ortiz de Pinedo también reflexionó sobre su legado profesional: destacó haber impulsado espacios para más de 250 comediantes en televisión y haber encabezado alrededor de 500 emisiones de Al ritmo de la noche.

Asimismo, expresó su orgullo por haber compartido carrera con figuras como Sergio Corona, Eric del Castillo y Carlos Bracho.

Las enfermedades que padece Jorge Ortiz de Pinedo

La reciente intervención cardiovascular se suma a las variadas enfermedades de Jorge Ortiz de Pinedo durante los últimos años.

Entre 2010 y 2016 fue diagnosticado en dos ocasiones con cáncer de pulmón. Para enfrentar la enfermedad se sometió a diversos tratamientos y cirugías, incluida la extracción de tejido afectado en ambos pulmones.

Además, padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), un padecimiento que dificulta la respiración y que el propio actor ha atribuido a décadas de tabaquismo.

En una entrevista realizada en 2022 con Matilde Obregón explicó que desarrolló esta condición después de haber fumado durante 47 años: “Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, eso es una condena, es natural”.

La enfermedad ha afectado su capacidad respiratoria y lo obliga a utilizar oxígeno. A finales de 2024 reveló que los especialistas le indicaron que ya no podía continuar trabajando sobre un escenario en las mismas condiciones que antes debido a las limitaciones respiratorias que enfrenta.

Actualmente también permanece a la espera de un posible trasplante de pulmón. Recientemente informó que perdió 17 kilogramos para estar preparado en caso de que surja un donador compatible.

A estos padecimientos se suma la diabetes, enfermedad que también mantiene bajo control médico.

Pese a los distintos diagnósticos que ha enfrentado, Ortiz de Pinedo aseguró que continúa atendiendo sus tratamientos y acudiendo regularmente a revisiones médicas para monitorear su estado de salud.